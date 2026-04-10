Trendyol Süper Lig’in 29’uncu haftasında Beşiktaş Antalyaspor’u konuk etti.

BEŞİKTAŞ 10 DAKİKA DOLMADAN İKİ GOL BULDU

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya 5’inci dakikada kaptanı Orkun Kökçü’nün attığı golle hızlı başlayan Beşiktaş, yalnızca 4 dakika sonra Jota Silva ile farkı ikiye çıkardı.

ANTALYASPOR VAN DE STREEK İLE CEVAP VERDİ

Maçın başında top yapmakta zorlanan Antalyaspor sağ kanattan geliştirdiği atakta Erdoğan Yeşilyurt’un ortasını Van de Streek’in kafa vuruşuyla gole çevirmesiyle 20’de farkı bire indirdi.

HYEON-GYU OH İLK YARININ SONUCUNU BELİRLEDİ

Beşiktaş bu golden sonra oyunda kontrolü elinde tutmaya devam etti ve Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh’un 32’inci dakikada ağları havalandırmasıyla skoru 3-1’e getirdi.

İKİNCİ YARI DA GOLLE BAŞLADI

Yüksek tempoda geçen seyir zevki yüksek ilk yarının ardından ikinci yarı da golle başladı.

Antalyaspor 47’de Samuel Ballet’nin uzaktan şutuyla bir kez daha farkı bire indirerek geri dönüş için umutlandı.

OH İKİNCİ KEZ FARKI İKİYE ÇIKARDI

Siyah Beyazlılar rakip sahada yine yoğun baskı kurarak gol aramaya devam ederken 58’de Kartal Kayra’nın şutunda Cuesta’nın sektirdiği topu Oh’un tamamlamasıyla yeniden skorda iki farklı üstünlüğü yakaladı.

BEŞİKTAŞ PUANINI 55’E YÜKSELTTİ

Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek puanını 55’e yükseltti.

Son haftalara girilirken henüz küme düşme tehlikesini atlatamayan Antalyaspor ise 28 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR İLK 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Tiago, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cengiz, Olaitan, Jota, Oh.

Antalyaspor: Cuesta, Erdoğan, Veysel, Giannetti, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Dzhikiia, Ballet, Van De Streek.

BEŞİKTAŞ 4-2 ANTALYASPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Adnan Deniz Kayatepe'nin ilk düdüğüyle Beşiktaş-Antalyaspor maçı başladı.

JOTA SILVA ÖN DİREKTE ÇERÇEVEYİ TUTTURAMADI

3' Orkun Kökçü'nün kornerden ortasında ön direkte Jota Silva kafayı vurdu. Top direğin hemen üstünden dışarı çıktı.

BEŞİKTAŞ ORKUN KÖKÇÜ İLE ÖNE GEÇTİ

5' Antalyaspor'un çıkarken kaybettiği topu pozisyona çeviren Beşiktaş Orkun Kökçü'nün kaleci Cuesta ile karşı karşıya pozisyonda aşırtma vuruşuyla golü buldu.

BEŞİKTAŞ JOTA SILVA İLE FARKI İKİYE ÇIKARDI

9' Orkun Kökçü'nün pasında arka direkte topla buluşan Jota Silva dar açıdan net bir vuruşla kaleci Cuesta'yı mağlup etti. Beşiktaş maçın henüz başında farkı ikiye çıkardı.

ANTALYASPOR'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

13' Antalyaspor atağında defans arkasına sarkan Samuel Ballet kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunda topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

ANTALYASPOR VAN DE STREEK İLE FARKI BİRE İNDİRDİ

20' Erdoğan Yeşilyurt'un yaptığı ortayı ceza sahası içerisinde Van De Streek kafa vuruşuyla gole çevirdi. Fark bire indi.

BEŞİKTAŞ HYEON GYU OH İLE GOLÜ BULDU

32' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Hyeon-gyu Oh şık bir vuruşla atğları havalandırdı. Beşiktaş yeniden farkı ikiye getirdi.

CUESTA OH'UN ŞUTUNDA BU KEZ GOLE İZİN VERMEDİ

40' Hyeon-gyu Oh ceza sahası içerisinde dar açıdan sert şutunda bu kez Cuesta'yı geçemedi.

İLK YARI SONUCU: BEŞİKTAŞ 3-1 ANTALYASPOR

ANTALYASPOR İKİNCİ YARIYA BALLET'NİN GOLÜYLE BAŞLADI

47' Samuel Ballet'nin ceza sahası dışından çektiği şutta top üst direkten sekerek ağlarla buluştu.

SARIC'İN MÜDAHALESİ AZ KALSIN KENDİ KALESİNE GOLLE SONUÇLANIYORDU

55' Oh'un ceza sahası içerisinde kale önüne doğru çevirdiği topa müdahale etmek isteyen Saric'in kendi kalesine doğru yaptığı ters vuruşunda kaleci Cuesta iki hamlede golü önledi.

OH CUESTA'DAN SEKEN TOPU AĞLARA GÖNDERDİ

58' Kartal'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta Cuesta'dan seken topu Hyeon-gyu Oh tamamladı.

CUESTA İKİ HAMLEDE TOPA SAHİP OLDU

78' El Bilal Toure'nin şutunda Cuesta'nın sektirdiği topu Cerny tamamlamak istedi. Ancak Cuesta bir kez daha gole izin vermedi.

EMİRHAN TOPÇU KALEYE GİDEN TOPU ÇİZGİDE ÇIKARDI

80' Doğukan Sinik Murillo'nun kısa düşen topunda kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Doğukan'ın aşırtma vuruşunda kaleye giden topu Emirhan Topçu son anda kafayla kornere uzaklaştırdı.