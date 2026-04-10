Ünlü ekonomist Bayram Başaran, YENİÇAĞ TV’de Gülay Tunçel’in sorularını yanıtlayarak Türkiye ve dünya ekonomisine dair çarpıcı analizlerde bulundu.
Altın ve gümüşte yeni rekor yolda: Doları tutmak zorlaşacak: Ünlü ekonomist uyardı
Ekonomist Bayram Başaran, YENİÇAĞ TV'de katıldığı canlı yayında altın fiyatlarındaki hareketliliği ve küresel piyasalardaki belirsizliği değerlendirdi. Başaran, altının geleceğine dair çarpıcı tahminlerde bulunurken yatırımcılara "sepet" formülünü önerdi.Derleyen: Mina Kaymakçı
YENİÇAĞ TV’de piyasaları değerlendiren ünlü ekonomist Bayram Başaran, dünya genelinde fiyat tahmin etmenin zorlaştığı bir döneme girildiğini belirtti. Özellikle jeopolitik risklerin ve savaş atmosferinin emtia fiyatları üzerindeki baskısına dikkat çeken Başaran, altın ve gümüş yatırımcıları için önemli ipuçları verdi.
"Altında 6.000 Dolar Seviyeleri Gelecektir"
Altın fiyatlarındaki beklentisini rakamlarla açıklayan Bayram Başaran, yıl sonuna doğru yükselişin ivme kazanacağını öngörüyor. Başaran, altınla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Altın tekrar 5.000 dolar, yıl sonuna doğru 5.400 - 6.000 dolar aralığının zaten gelmesini bekliyoruz, gelecektir."
Savaş koşullarının uzun süre bu şekilde sürdürülemeyeceğini ifade eden Başaran, Mayıs ayına işaret ederek, "Mayıs'ta falan dünyada çok ciddi sıkıntılar ve altının tekrar çıkacağını tahmin ediyorum" dedi.
Gümüşte "Daha Hızlı" Artış Beklentisi
Altının yanı sıra gümüş piyasasını da yakından takip eden yatırımcılar için Başaran, gümüşün altına kıyasla daha atak bir performans sergileyebileceğini belirtti:
"Gümüş biraz daha hızlı artabilir. Gümüş fiyatı biraz daha hızlı artabilir ama Mayıs'ın ortalarını falan görmek lazım, o zaman daha net yön verebiliriz."
Yatırımcıya "Sepet" Önerisi: "Paranın Satın Alma Gücünü Koruyun"
Enflasyonist ortamda paranın değerini korumanın kar etmekten daha önemli olduğunu vurgulayan Başaran, tek bir yatırım aracına bağlı kalmamayı tavsiye etti.
Başaran, paranın değerini korumak için çeşitlendirilmiş bir sepet önerdi: “Faiz oranları yüzde 45’in üzerinde olan mevduat, altın, gümüş, döviz (dolar/euro) ve hisse senetlerinden oluşan bir sepetle paranızı koruyun.”
Konut piyasasını da değerlendiren Başaran, “Konut fiyatları maliyetin altına indi” diyerek gayrimenkulü enflasyona karşı iyi bir yatırım olarak nitelendirdi.
Gıda fiyatlarındaki olası sert yükselişlere karşı ise “su kenarındaki araziye yatırım yapın, gıda güvenliği için” tavsiyesinde bulundu.
"Fiyatlar Mantık Dışı Belirleniyor"
Küresel piyasalardaki manipülasyonlara ve belirsizliklere dikkat çeken ekonomist, "Dünyada bir şeyin fiyatını tahmin etmek çok zor artık. Yönünü tahmin edebiliriz ama fiyatını tahmin etmek gerçekten zor. Fiyatlar mantık dışı belirlenmeye başladı" diyerek yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.