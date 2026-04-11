OLAYLAR
491 - Flavius Anastasius, Bizans İmparatoru oldu.
1899 - İspanya, Puerto Rico'yu ABD'ye bıraktı.
1905 - Einstein, görelilik kuramını açıkladı.
1919 - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kuruldu.
1919 - Singapur, Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı'ndan bağımsızlığını ilân etti.
1919 - 15. Kolordu Komutanlığına atanan Kâzım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Paşa'yı Şişli'deki evinde ziyaret etti.
1920 - Damat Ferid, Kuvâ-yi Milliye aleyhinde bildiri yayınladı.
1920 - Meclis-i Mebûsan kapatıldı.
1930 - Sultanahmet'te büyük kadın mitingi yapıldı. Türk Kadınlar Birliği'nin düzenlediği mitingde, "kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması" kutlandı.
1939 - İngiltere'den alınacak 58 lokomotifin teslimine ilişkin sözleşme imzalandı.
1951 - İskoç hükümdarlarının geleneksel olarak taç giydiği taş olan Kader Taşı, Arbroath Manastırı'nın sunağının bulunduğu yerde bulundu. Taş, İskoç milliyetçisi öğrenciler tarafından Westminster Manastırı'ndaki yerinden alınmıştı.
1957 - Halk gazetesi sahibi Ratip Tahir Burak, bir karikatürü nedeniyle tutuklandı.
1963 - Türkiye Zirai Donatım Kurumu (TZDK) Adapazarı Traktör Fabrikası kuruldu.
1965 - ABD'nin orta-batı eyaletlerinde çıkan kasırgalarda 256 kişi öldü.
1967 - "Kadınlar I-ıh Derse" adlı oyun İstanbul'da yasaklandı. Başrol oyuncusu Lale Oraloğlu açlık grevine başladı.
1970 - Apollo 13 uzaya fırlatıldı.
1972 - Kasım 1967'den sonra Amerikan B-52'ler, Vietnam'ı ilk kez yeniden bombalamaya başladılar.
1975 - Türk-Irak petrol boru hattının Irak ayağının yapımına başlandı.
1975 - Bursa'da Uludağ, Elazığ'da Fırat, Samsun'da Ondokuz Mayıs ve Konya'da Selçuk Üniversitelerinin kurulmasına ilişkin kanun yürürlüğe girdi.
1980 - Yazar Ümit Kaftancıoğlu İstanbul'da öldürüldü. Kaftancıoğlu, İstanbul Radyosu Eğitim-Kültür Yayınları'nda programcıydı. Romanlarında, Doğu Anadolu Bölgesi'ni anlatan yazar, insanın insanla ve doğayla mücadelesine önem verdi. Alevilikteki dedelik kurumunu sorguladığı "Hakullah" röportajıyla Milliyet - Karacan Armağanı'nı kazandı.
1983 - Zonguldak Kozlu Kömür Üretim bölgesinin İhsaniye ocağında onarım çalışmaları sırasındaki patlamada, biri mühendis 10 madenci öldü, dokuz kişi de yaralandı.
1991 - Terörle Mücadele Yasası kabul edildi.
1995 - Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Harran Ovası'na ilk su verildi.
1997 - Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün, Bosna'da görev yapan Türk Barış Gücü'ne verilmesi kararlaştırıldı.
2001 - Güney Afrika'da bir maçta taraftarlar arasında çıkan arbedede 43 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.
2001 - Avustralya ve Amerikan Samoası arasında oynanan maçı, Avustralya 31-0 kazandı.
2002 - Tunus'ta bir Sinagog bombalandı; 21 kişi öldü.
2006 - İran Devlet Başkanı Mahmut Ahmedinejad, uranyum zenginleştirdiklerini açıkladı.
2006 - İtalya'da 43 yıldır kayıp olan ünlü mafya babası Bernardo Provenzano, Corleone köyünde bir koruma ile sebze çorbası içerken yakalandı.
2009 - Dev-Genç Birliği kuruldu.
2010 - YGS Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın ilki yapıldı.
DOĞUMLAR
145 - Septimius Severus, Roma İmparatoru (ö. 211)
1611 - Karl Eusebius, Lihtenştayn Prensi (ö. 1684)
1616 - Cemre Sultan, I. Ahmed ve Kösem Sultan'ın kızı (ö. 1620)
1755 - James Parkinson İngiliz doktor (ö. 1824)
1806 - Pierre Guillaume Frédéric le Play, Fransız maden mühendisi ve sosyolog (ö. 1882)
1830 - John Douglas, İngiliz mimar (ö. 1911)
1847 - Ebbe Hertzberg, Norveçli tarihçi. (ö. 1912)
1869 - Gustav Vigeland, Norveçli heykeltıraş (ö. 1943)
1905 - Attila József, Macar şair (ö. 1937)
1926 - Erwin Frühbauer, Avusturyalı siyasetçi (ö. 2010)
1927 - İsmail Hakkı Birler, Türk siyasetçi ve hukukçu (ö. 2009)
1928 - Ethel Kennedy, Amerikalı insan hakları savunucusu (Robert F. Kennedy'nin eşi) (ö.2024)
1929 - Kenneth Z. Altshuler, Amerikalı psikolog, psikanalizci ve akademisyen (ö. 2021)
1930 - Anton Szandor LaVey, Amerikalı okültist yazar ve Şeytan Kilisesi'nin kurucusu (ö. 1997)
1931 - Maria Dolores Malumbres, İspanyol piyanist, müzik eğitimcisi ve besteci (ö. 2019)
1931 - Mustafa Dağıstanlı, Türk güreşçi ve 1956, 1960 Yaz Olimpiyatları şampiyonu (ö. 2022)
1935 - Richard Kuklinski, Amerikalı seri katil (ö. 2006)
1936 - Pekcan Koşar, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 2005)
1938 - Muhammed İbrahim Kadri, Afgan güreşçi
1945 - Atay Altuğ, Türk sporcu, siyasetçi ve eski Trabzonspor başkanı
1946 - Chris Burden, Amerikalı performans sanatçısı (ö. 2015)
1947 - Peter Riegert, Amerikalı aktör
1953 - Andrew Wiles, İngiliz matematikçi
1954 - Abdullah Atalar, Türk bilim insanı ve Bilkent Üniversitesi Rektörü
1959 - Peyami Gürel, Türk ressam
1960 - Jeremy Clarkson, İngiliz yazar
1961 - Vincent Gallo, Amerikalı senarist, yönetmen ve oyuncu
1962 - Karen Friesicke, Alman oyuncu ve komedyen (ö. 2015)
1964 - Johann Sebastian Paetsch, Amerikalı müzisyen
1968 - Sergey Lukyanenko, Rus roman yazarı
1971 - Oliver Riedel, Alman metal müzik grubunun bas gitaristi
1972 - Jon Rechart, Amerikalı profesyonel güreşçi (ö. 2016)
1973 - Jennifer Esposito, Amerikalı oyuncu
1974 - Tricia Helfer, Kanadalı oyuncu
1975 - Ufuk Özkan, Türk oyuncu
1977 - Demet Şener, Türk manken ve oyuncu
1977 - Ivonne Teichmann, Alman atlet
1980 - Keiji Tamada, Japon millî futbolcu
1981 - Alessandra Ambrosio, Brezilyalı manken
1981 - Sera Tokdemir, Türk oyuncu
1984 - Nikola Karabatić, Fransız hentbolcu
1985 - Pablo Hernández Domínguez, İspanyol futbolcu
1987 - Lights, Kanadalı elektropop müzisyeni, şarkıcısı ve söz yazarı
1987 - Michelle Phan, Amerikalı girişimci ve YouTube ünlüsü
1987 - Joss Stone, İngiliz soul ve R&B şarkıcısı, söz yazarı ve oyuncu
1990 - Thulani Serero, Güney Afrikalı millî futbolcu
1991 - Thiago Alcântara, İspanyol futbolcu
1994 - Dakota Blue Richards, İngiliz oyuncu
1994 - Duncan Laurence, Hollandalı şarkıcı ve söz yazarı
1995 - Marvin Sinan Büyüksakarya, Türk asıllı Alman futbolcu
1996 - Dele Alli, İngiliz futbolcu
1997 - Suat Serdar, Türk futbolcu
1997 - Masashi Wada, Japon futbolcu
1997 - Mélovin, Ukraynalı şarkıcı ve şarkı yazarı
2001 - Manuel Ugarte, Uruguaylı millî futbolcu
ÖLÜMLER
618 - İmparator Yang, Çin'in Sui Hanedanı'nın ikinci imparatoru (d. 569)
678 - Donus, 2 Kasım 676 tarihinden 678 yılındaki ölümüne kadar görev yapmış olan papa
1034 - III. Romanos, Bizans İmparatoru (d. 968)
1514 - Donato Bramante, İtalyan mimarı (d. 1444)
1607 - Bento de Góis, Portekizli Cizvit misyoner ve kâşif (d. 1562)
1626 - Marino Ghetaldi, Ragusalı bilim insanı (d. 1568)
1712 - Richard Simon, Fransız katolik tefsirci, teolog, filozof ve tarihçi (d. 1638)
1716 - Christian Knaut, Alman hekim, botanikçi ve kütüphaneci (d. 1656)
1856 - Juan Santamaría, Kosta Rika Cumhuriyeti ulusal kahramanı (d. 1831)
1873 - Christopher Hansteen, Norveçli jeofizikçi ve gök bilimci (d. 1784)
1890 - Joseph Merrick, 'Fil Adam' namıyla şöhret bulmuş İngiliz (d. 1862)
1895 - Julius Lothar Meyer, Alman kimyager (d. 1830)
1918 - Otto Wagner, Avusturyalı mimar (d. 1841)
1939 - Kurtdereli Mehmet Pehlivan, Türk güreşçi (d. 1864)
1953 - Boris Kidrič, Sloven partizan, Slovenya Sosyalist Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı (d. 1912)
1967 - Donald Sangster, Jamaikalı siyasetçi (d. 1911)
1970 - Cathy O'Donnell, Amerikalı oyuncudur (d. 1923)
1970 - John O'Hara, Amerikalı yazar (d. 1907)
1977 - Jacques Prévert, Fransız şair ve senarist (d. 1900)
1980 - Ümit Kaftancıoğlu, Türk yazar, derlemeci ve radyo programcısı (d. 1935)
1983 - Dolores del Río, Meksikalı aktris (d. 1905)
1985 - Enver Hoca, Arnavutluk Devlet Başkanı (d. 1908)
1987 - Primo Levi, Yahudi asıllı İtalyan kimyager ve yazar (d. 1919)
1989 - Orhon Murat Arıburnu, Türk şair (d. 1916)
2002 - Giray Alpan, Türk sinema oyuncusu (d. 1935)
2005 - Lucien Laurent, Fransız eski millî futbolcu (d. 1907)
2006 - DeShaun Dupree Holton sahne adıyla Proof, Amerikalı rapçi (d. 1973)
2007 - Kurt Vonnegut, Amerikalı yazar (d. 1922)
2009 - René Monory, Fransız siyasetçi ve devlet adamı (d. 1923)
2011 - Lewis Roberts Binford, Amerikalı kazıbilimci (d. 1931)
2011 - Ruşen Hakkı, Türk gazeteci, şair ve yazar (d. 1936)
2012 - Ahmed Bin Bella, Cezayir'in ilk Başkanı (d. 1916)
2012 - Misbach Yusa Biran, Endonezyalı yazar, yönetmen ve eleştirmen (d. 1933)
2013 - Hilary Koprowski, Polonyalı hekim, araştırmacı ve bilim insanı (d. 1916)
2013 - Maria Tallchief, Amerikalı bale sanatçısı (d. 1925)
2013 - Jonathan Winters, Amerikalı yazar (d. 1925)
2014 - Edna Doré, İngiliz oyuncu (d. 1921)
2017 - José Ramón Gurruchaga Ezama, Perulu Katolik piskopos (d. 1931)
2017 - Edward Francis, Hint Katolik piskopos (d. 1930)
2017 - J. Geils, Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve gitarist (d. 1946)
2017 - Margit Schumann, Olimpiyat birincisi eski Alman kızak sporcusu (d. 1952)
2017 - Toby Grafftey-Smith, İngiliz müzisyen ve söz yazarı (d. 1970)
2018 - Zola Skweyiya, Güney Afrikalı politikacı (d. 1942)
2019 - Alexander V. Acebo, Amerikalı siyasetçi (d. 1927)
2019 - Can Bartu, Türk futbolcu (d. 1936)
2019 - Geoffrey Foucar Chew, Amerikalı kuramsal fizikçi, eğitimci ve bilim insanı (d. 1924)
2019 - Ian Cognito, İngiliz stand-up komedyen ve oyuncu (d. 1958)
2019 - Dina, Portekizli şarkıcı ve söz yazarı (d. 1956)
2020 - Colby Alexander Cave, Kanadalı profesyonel buz hokeyi oyuncusu (d. 1994)
2020 - Hélène Châtelain, Fransız aktris, yapımcı, yönetmen, çevirmen ve senarist (d. 1935)
2020 - Stanley Chera, Amerikalı emlak geliştiricisi (d. 1942)
2020 - John Horton Conway, İngiliz matematikçi (d. 1937)
2020 - Gerald O. Glenn, Amerikalı protestan evanjelik papaz (d. 1953)
2020 - Wynn Handman, Amerikalı sanat yönetmeni (d. 1922)
2020 - Simon Barrington-Ward, Anglikan piskoposu (d. 1930)
2020 - Gillian Wise, İngiliz sanatçı (d. 1936)
2021 - Leokadiya Mihaylovna Drobijeva, Sovyet Rus'u sosyolog (d. 1933)
2021 - Mita Haque, Bangladeşli kadın şarkıcı, besteci ve eğitimci (d. 1962)
2021 - Füzuli Cevadov, Azerbaycanlı eski profesyonel futbolcu (d. 1950)
2021 - Joseph Siravo, Amerikalı aktör, yapımcı ve eğitimci (d. 1957)
2021 - Mauricio Goldfarb ya da Mauro Viale, Arjantinli gazeteci ve televizyon sunucusu (d. 1947)