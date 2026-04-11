OLAYLAR

491 - Flavius Anastasius, Bizans İmparatoru oldu.

1899 - İspanya, Puerto Rico'yu ABD'ye bıraktı.

1905 - Einstein, görelilik kuramını açıkladı.

1919 - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kuruldu.

1919 - Singapur, Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı'ndan bağımsızlığını ilân etti.

1919 - 15. Kolordu Komutanlığına atanan Kâzım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Paşa'yı Şişli'deki evinde ziyaret etti.

1920 - Damat Ferid, Kuvâ-yi Milliye aleyhinde bildiri yayınladı.

1920 - Meclis-i Mebûsan kapatıldı.

1930 - Sultanahmet'te büyük kadın mitingi yapıldı. Türk Kadınlar Birliği'nin düzenlediği mitingde, "kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması" kutlandı.

1939 - İngiltere'den alınacak 58 lokomotifin teslimine ilişkin sözleşme imzalandı.

1951 - İskoç hükümdarlarının geleneksel olarak taç giydiği taş olan Kader Taşı, Arbroath Manastırı'nın sunağının bulunduğu yerde bulundu. Taş, İskoç milliyetçisi öğrenciler tarafından Westminster Manastırı'ndaki yerinden alınmıştı.

1957 - Halk gazetesi sahibi Ratip Tahir Burak, bir karikatürü nedeniyle tutuklandı.

1963 - Türkiye Zirai Donatım Kurumu (TZDK) Adapazarı Traktör Fabrikası kuruldu.

1965 - ABD'nin orta-batı eyaletlerinde çıkan kasırgalarda 256 kişi öldü.

1967 - "Kadınlar I-ıh Derse" adlı oyun İstanbul'da yasaklandı. Başrol oyuncusu Lale Oraloğlu açlık grevine başladı.

1970 - Apollo 13 uzaya fırlatıldı.

1972 - Kasım 1967'den sonra Amerikan B-52'ler, Vietnam'ı ilk kez yeniden bombalamaya başladılar.

1975 - Türk-Irak petrol boru hattının Irak ayağının yapımına başlandı.

1975 - Bursa'da Uludağ, Elazığ'da Fırat, Samsun'da Ondokuz Mayıs ve Konya'da Selçuk Üniversitelerinin kurulmasına ilişkin kanun yürürlüğe girdi.

1980 - Yazar Ümit Kaftancıoğlu İstanbul'da öldürüldü. Kaftancıoğlu, İstanbul Radyosu Eğitim-Kültür Yayınları'nda programcıydı. Romanlarında, Doğu Anadolu Bölgesi'ni anlatan yazar, insanın insanla ve doğayla mücadelesine önem verdi. Alevilikteki dedelik kurumunu sorguladığı "Hakullah" röportajıyla Milliyet - Karacan Armağanı'nı kazandı.

1983 - Zonguldak Kozlu Kömür Üretim bölgesinin İhsaniye ocağında onarım çalışmaları sırasındaki patlamada, biri mühendis 10 madenci öldü, dokuz kişi de yaralandı.

1991 - Terörle Mücadele Yasası kabul edildi.

1995 - Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Harran Ovası'na ilk su verildi.

1997 - Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün, Bosna'da görev yapan Türk Barış Gücü'ne verilmesi kararlaştırıldı.

2001 - Güney Afrika'da bir maçta taraftarlar arasında çıkan arbedede 43 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

2001 - Avustralya ve Amerikan Samoası arasında oynanan maçı, Avustralya 31-0 kazandı.

2002 - Tunus'ta bir Sinagog bombalandı; 21 kişi öldü.

2006 - İran Devlet Başkanı Mahmut Ahmedinejad, uranyum zenginleştirdiklerini açıkladı.

2006 - İtalya'da 43 yıldır kayıp olan ünlü mafya babası Bernardo Provenzano, Corleone köyünde bir koruma ile sebze çorbası içerken yakalandı.

2009 - Dev-Genç Birliği kuruldu.

2010 - YGS Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın ilki yapıldı.

DOĞUMLAR

145 - Septimius Severus, Roma İmparatoru (ö. 211)

1611 - Karl Eusebius, Lihtenştayn Prensi (ö. 1684)

1616 - Cemre Sultan, I. Ahmed ve Kösem Sultan'ın kızı (ö. 1620)

1755 - James Parkinson İngiliz doktor (ö. 1824)

1806 - Pierre Guillaume Frédéric le Play, Fransız maden mühendisi ve sosyolog (ö. 1882)

1830 - John Douglas, İngiliz mimar (ö. 1911)

1847 - Ebbe Hertzberg, Norveçli tarihçi. (ö. 1912)

1869 - Gustav Vigeland, Norveçli heykeltıraş (ö. 1943)

1905 - Attila József, Macar şair (ö. 1937)

1926 - Erwin Frühbauer, Avusturyalı siyasetçi (ö. 2010)

1927 - İsmail Hakkı Birler, Türk siyasetçi ve hukukçu (ö. 2009)

1928 - Ethel Kennedy, Amerikalı insan hakları savunucusu (Robert F. Kennedy'nin eşi) (ö.2024)

1929 - Kenneth Z. Altshuler, Amerikalı psikolog, psikanalizci ve akademisyen (ö. 2021)

1930 - Anton Szandor LaVey, Amerikalı okültist yazar ve Şeytan Kilisesi'nin kurucusu (ö. 1997)

1931 - Maria Dolores Malumbres, İspanyol piyanist, müzik eğitimcisi ve besteci (ö. 2019)

1931 - Mustafa Dağıstanlı, Türk güreşçi ve 1956, 1960 Yaz Olimpiyatları şampiyonu (ö. 2022)

1935 - Richard Kuklinski, Amerikalı seri katil (ö. 2006)

1936 - Pekcan Koşar, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 2005)

1938 - Muhammed İbrahim Kadri, Afgan güreşçi

1945 - Atay Altuğ, Türk sporcu, siyasetçi ve eski Trabzonspor başkanı

1946 - Chris Burden, Amerikalı performans sanatçısı (ö. 2015)

1947 - Peter Riegert, Amerikalı aktör

1953 - Andrew Wiles, İngiliz matematikçi

1954 - Abdullah Atalar, Türk bilim insanı ve Bilkent Üniversitesi Rektörü

1959 - Peyami Gürel, Türk ressam

1960 - Jeremy Clarkson, İngiliz yazar

1961 - Vincent Gallo, Amerikalı senarist, yönetmen ve oyuncu

1962 - Karen Friesicke, Alman oyuncu ve komedyen (ö. 2015)

1964 - Johann Sebastian Paetsch, Amerikalı müzisyen

1968 - Sergey Lukyanenko, Rus roman yazarı

1971 - Oliver Riedel, Alman metal müzik grubunun bas gitaristi

1972 - Jon Rechart, Amerikalı profesyonel güreşçi (ö. 2016)

1973 - Jennifer Esposito, Amerikalı oyuncu

1974 - Tricia Helfer, Kanadalı oyuncu

1975 - Ufuk Özkan, Türk oyuncu

1977 - Demet Şener, Türk manken ve oyuncu

1977 - Ivonne Teichmann, Alman atlet

1980 - Keiji Tamada, Japon millî futbolcu

1981 - Alessandra Ambrosio, Brezilyalı manken

1981 - Sera Tokdemir, Türk oyuncu

1984 - Nikola Karabatić, Fransız hentbolcu

1985 - Pablo Hernández Domínguez, İspanyol futbolcu

1987 - Lights, Kanadalı elektropop müzisyeni, şarkıcısı ve söz yazarı

1987 - Michelle Phan, Amerikalı girişimci ve YouTube ünlüsü

1987 - Joss Stone, İngiliz soul ve R&B şarkıcısı, söz yazarı ve oyuncu

1990 - Thulani Serero, Güney Afrikalı millî futbolcu

1991 - Thiago Alcântara, İspanyol futbolcu

1994 - Dakota Blue Richards, İngiliz oyuncu

1994 - Duncan Laurence, Hollandalı şarkıcı ve söz yazarı

1995 - Marvin Sinan Büyüksakarya, Türk asıllı Alman futbolcu

1996 - Dele Alli, İngiliz futbolcu

1997 - Suat Serdar, Türk futbolcu

1997 - Masashi Wada, Japon futbolcu

1997 - Mélovin, Ukraynalı şarkıcı ve şarkı yazarı

2001 - Manuel Ugarte, Uruguaylı millî futbolcu

ÖLÜMLER

618 - İmparator Yang, Çin'in Sui Hanedanı'nın ikinci imparatoru (d. 569)

678 - Donus, 2 Kasım 676 tarihinden 678 yılındaki ölümüne kadar görev yapmış olan papa

1034 - III. Romanos, Bizans İmparatoru (d. 968)

1514 - Donato Bramante, İtalyan mimarı (d. 1444)

1607 - Bento de Góis, Portekizli Cizvit misyoner ve kâşif (d. 1562)

1626 - Marino Ghetaldi, Ragusalı bilim insanı (d. 1568)

1712 - Richard Simon, Fransız katolik tefsirci, teolog, filozof ve tarihçi (d. 1638)

1716 - Christian Knaut, Alman hekim, botanikçi ve kütüphaneci (d. 1656)

1856 - Juan Santamaría, Kosta Rika Cumhuriyeti ulusal kahramanı (d. 1831)

1873 - Christopher Hansteen, Norveçli jeofizikçi ve gök bilimci (d. 1784)

1890 - Joseph Merrick, 'Fil Adam' namıyla şöhret bulmuş İngiliz (d. 1862)

1895 - Julius Lothar Meyer, Alman kimyager (d. 1830)

1918 - Otto Wagner, Avusturyalı mimar (d. 1841)

1939 - Kurtdereli Mehmet Pehlivan, Türk güreşçi (d. 1864)

1953 - Boris Kidrič, Sloven partizan, Slovenya Sosyalist Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı (d. 1912)

1967 - Donald Sangster, Jamaikalı siyasetçi (d. 1911)

1970 - Cathy O'Donnell, Amerikalı oyuncudur (d. 1923)

1970 - John O'Hara, Amerikalı yazar (d. 1907)

1977 - Jacques Prévert, Fransız şair ve senarist (d. 1900)

1980 - Ümit Kaftancıoğlu, Türk yazar, derlemeci ve radyo programcısı (d. 1935)

1983 - Dolores del Río, Meksikalı aktris (d. 1905)

1985 - Enver Hoca, Arnavutluk Devlet Başkanı (d. 1908)

1987 - Primo Levi, Yahudi asıllı İtalyan kimyager ve yazar (d. 1919)

1989 - Orhon Murat Arıburnu, Türk şair (d. 1916)

2002 - Giray Alpan, Türk sinema oyuncusu (d. 1935)

2005 - Lucien Laurent, Fransız eski millî futbolcu (d. 1907)

2006 - DeShaun Dupree Holton sahne adıyla Proof, Amerikalı rapçi (d. 1973)

2007 - Kurt Vonnegut, Amerikalı yazar (d. 1922)

2009 - René Monory, Fransız siyasetçi ve devlet adamı (d. 1923)

2011 - Lewis Roberts Binford, Amerikalı kazıbilimci (d. 1931)

2011 - Ruşen Hakkı, Türk gazeteci, şair ve yazar (d. 1936)

2012 - Ahmed Bin Bella, Cezayir'in ilk Başkanı (d. 1916)

2012 - Misbach Yusa Biran, Endonezyalı yazar, yönetmen ve eleştirmen (d. 1933)

2013 - Hilary Koprowski, Polonyalı hekim, araştırmacı ve bilim insanı (d. 1916)

2013 - Maria Tallchief, Amerikalı bale sanatçısı (d. 1925)

2013 - Jonathan Winters, Amerikalı yazar (d. 1925)

2014 - Edna Doré, İngiliz oyuncu (d. 1921)

2017 - José Ramón Gurruchaga Ezama, Perulu Katolik piskopos (d. 1931)

2017 - Edward Francis, Hint Katolik piskopos (d. 1930)

2017 - J. Geils, Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve gitarist (d. 1946)

2017 - Margit Schumann, Olimpiyat birincisi eski Alman kızak sporcusu (d. 1952)

2017 - Toby Grafftey-Smith, İngiliz müzisyen ve söz yazarı (d. 1970)

2018 - Zola Skweyiya, Güney Afrikalı politikacı (d. 1942)

2019 - Alexander V. Acebo, Amerikalı siyasetçi (d. 1927)

2019 - Can Bartu, Türk futbolcu (d. 1936)

2019 - Geoffrey Foucar Chew, Amerikalı kuramsal fizikçi, eğitimci ve bilim insanı (d. 1924)

2019 - Ian Cognito, İngiliz stand-up komedyen ve oyuncu (d. 1958)

2019 - Dina, Portekizli şarkıcı ve söz yazarı (d. 1956)

2020 - Colby Alexander Cave, Kanadalı profesyonel buz hokeyi oyuncusu (d. 1994)

2020 - Hélène Châtelain, Fransız aktris, yapımcı, yönetmen, çevirmen ve senarist (d. 1935)

2020 - Stanley Chera, Amerikalı emlak geliştiricisi (d. 1942)

2020 - John Horton Conway, İngiliz matematikçi (d. 1937)

2020 - Gerald O. Glenn, Amerikalı protestan evanjelik papaz (d. 1953)

2020 - Wynn Handman, Amerikalı sanat yönetmeni (d. 1922)

2020 - Simon Barrington-Ward, Anglikan piskoposu (d. 1930)

2020 - Gillian Wise, İngiliz sanatçı (d. 1936)

2021 - Leokadiya Mihaylovna Drobijeva, Sovyet Rus'u sosyolog (d. 1933)

2021 - Mita Haque, Bangladeşli kadın şarkıcı, besteci ve eğitimci (d. 1962)

2021 - Füzuli Cevadov, Azerbaycanlı eski profesyonel futbolcu (d. 1950)

2021 - Joseph Siravo, Amerikalı aktör, yapımcı ve eğitimci (d. 1957)

2021 - Mauricio Goldfarb ya da Mauro Viale, Arjantinli gazeteci ve televizyon sunucusu (d. 1947)