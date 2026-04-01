Samet Akaydın, Kosova’yı eleyerek FIFA 2026 Dünya Kupası’na katılmamızı sağlayan maçın ardından duygularını paylaştı.

Milli yıldız, “Bunu başaracağımızı biliyorduk. Ülkemiz bunu hak ediyor. Kendimizi zor tuttuk, ağlamamak için. Bunun devamını getireceğiz. Dünya Kupası’ndaki gruptan da çıkacağız” dedi.

Samet sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok gururluyuz, çok mutluyuz. Dünya Kupası’na gideceğimizi biliyorduk. Bu takım ve bu ülke bunu hak ediyordu. İnanılmaz bir takım var, inanılmaz bir ortam var; oynayan oynamayan fark etmedi, hepsine sahip çıktık. Kulaklarımızı tıkadık ve kafamıza takmadık. Gittiğimiz için gururluyuz. Avrupa Şampiyonası’nda yarım kalan hikayeyi daha yukarı taşıyacağız.”