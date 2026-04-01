A Milli Takımımız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda önce yarı finalde Romanya'yı İstanbul'da yendi ardından da Priştine'de oynanan finalde Kosova'yı mağlup ederek 24 yıllık hasreti bitirdi.

ROMANYA VE KOSOVA MAÇININ SENARYOSU DAKİKASI DAKİKASINA AYNI

İki maçın da senaryonunun bire bir aynı olması ise dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Hem Romanya hem de Kosova maçı 1-0'lık Türkiye galibiyetiyle sonuçlanırken goller aynı dakikalarda geldi.

Romanya karşısında Ferdi Kadıoğlu 53. dakikada attığı golle galibiyeti getirirken Kosova maçında ise Kerem Aktürkoğlu aynı dakikada milli takımı zafere taşıdı.