A Milli Takımımız play-off finalinde Kosova'yı deplasmanda 1-0 yenerek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
Türkiye Dünya Kupası coşkusu yaşıyor: Milyonlar sokaklara döküldü
Bizim Çocuklar'ın Kosova'yı yenerek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasının ardından milyonlar sokaklara döküldü. Yurdun dört bir yanında büyük sevinç yaşanırken eline ay yıldızlı bayrağı alan zafer turuna çıktı. Hasretle beklenen başarı büyük bir coşkuyla kutlandı.Furkan Çelik
Milli takımın hasretle beklenen bu başarısının ardından yurdun dört bir yanında büyük sevinç yaşandı.
Eline bayrağı alan vatandaşlar sokaklara dökülerek gecenin geç saatlerine kadar kutlama yaptı.
Yediden yetmişe milyonlar Ay-Yıldızlıların zaferini doyasıya kutladı.
Kimi arkadaşlarıyla kimi ailesiyle kimi tek başına bu büyük şölene katıldı.
Araba konvoylarında dalgalanan Türk bayrakları geceyi aydınlattı. Ortaya renkli görünler çıktı...
