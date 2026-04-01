Türkiye'nin Dünya Kupası'nda kazandığı para belli oldu: FIFA kesenin ağzını açtı

Türkiye, Kosova’yı deplasmanda 1-0 yenerek 24 yıl sonra Dünya Kupası biletini aldı. Ay-yıldızlılar, bu başarıyla birlikte FIFA’dan dev para ödülünü de garantiledi. İşte Dünya Kupası’na katılım payı...

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Türkiye, deplasmanda Kosova’yı Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle 1-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmayı başardı.

Kosova galibiyetiyle Türkiye’nin kazanacağı dev ödül de netleşti.

PARA ÖDÜLLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

FIFA, 2026 Dünya Kupası’nın para ödüllerini açıkladı. Buna göre turnuvada toplam 727 milyon dolar dağıtılacak. Bu rakam, 2022’de Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’na göre yüzde 50 artış anlamına geliyor.

2026 Dünya Kupası para ödülleri şu şekilde:

-Şampiyon: 50 milyon dolar

-İkinci: 33 milyon dolar

-Üçüncü: 29 milyon dolar

-Dördüncü: 27 milyon dolar

-5-8. sıra: 19 milyon dolar

-9-16. sıra: 15 milyon dolar

-17-32. sıra 11 milyon dolar

-33-48. sıra: 9 milyon dolar

* Turnuvaya katılan her takım ekstra 1.5 milyon dolar kazanacak

