Anasayfa Spor Türkiye'nin Dünya sıralamasındaki yeri belli oldu: A Milli Takım'ın tarihi başarısı

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası yolundaki tarihi Kosova galibiyetinin ardından Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri de güncellendi. İşte detaylar…

İbrahim Doğanoğlu
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı, Kosova deplasmanında 1-0 kazanarak Dünya Kupası biletini aldı.

24 yıllık Dünya Kupası hasreti sona eren Ay-Yıldızlılar, başarılarının ardından FIFA dünya sıralamasında 22. sıraya yükseldi.

1- Fransa | 1877.32 puan
2- İspanya | 1876.40 puan
3- Arjantin | 1873.96 puan
4- İngiltere | 1825.97 puan
5 Portekiz | 1759.62 puan

6- Hollanda | 1757.87 puan
7- Brezilya | 1756.49 puan
8- Fas | 1755.87 puan
9- Belçika | 1735.24 puan
10- Almanya | 1730.37 puan

11- Hırvatistan | 1721.73 puan
12- İtalya | 1700.37 puan
13- Kolombiya | 1693.09 puan
14- Senegal | 1688.99 puan
15- Meksika | 1680.51 puan

16- ABD | 1677.34 puan
17- Uruguay | 1673.07 puan
18- Japonya | 1660.43 puan
19- İsviçre | 1649.90 puan
20- İran | 1615.30 puan

21- Danimarka | 1608.31 puan
22- TÜRKİYE | 1599.04 puan
23- Ekvador | 1593.24 puan
24- Avusturya | 1593.45 puan
25- Güney Kore | 1588.66 puan

A Milli Futbol Takımı, Kosova deplasmanındaki tarihi zaferinin ardından 22'nci sıraya yükseldi.

Bizim Çocuklar'ın Kosova deplasmanındaki kritik zaferi puanımıza artı 6.60'lık katkı sağladı.

