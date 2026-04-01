Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihracatçı şirketler için harekete geçti.

ekonomim.com'da yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ihracatçı şirketler için yüzde 20 olan kurumlar vergisinde indirim yapmak için çalışma başlattı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.

Türkiye'nin ihracatı 2025 yılında 275 milyar dolara yaklaşmıştı.

GSYH'nin yüzde 17’sine karşılık gelen bu oran İran savaşı nedeniyle kapanan deniz yolları, artan maliyetler, yavaşlayan ekonomilerden etkileniyor.

İhracatçıya destek amacıyla indirilmesi çalışması yapılan kurumlar vergisi oranının ne kadar indirileceği ise henüz netleşmedi.