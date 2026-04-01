İstanbul Hatırası’nda Nejat İşler’in parteri belli oldu
Nejat İşler'in Başkomiser Nevzat'ı canlandıracağı yeni dizi "İstanbul Hatırası"nda partneri belli oldu.Derleyen: Sinan Başhan
Yazar Ahmet Ümit’in çok satan romanı “İstanbul Hatırası”ndan aynı isimle Netflix’e uyarlanan dizisi nisan ortasında sete çıkacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisiyle ekranda, “Tebdil” ve “Dünya Yerinden Oynar” oyunlarıyla da tiyatro seyircisinin karşısına çıkan Özge Borak rolü sahibi oldu.
Güçlü oyunculuğuyla beğeni toplayan Borak, Nevzat’ın Rum meyhanecisi olan sevgilisi “Evgenia”yı oynayacak.
OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU
Nevzat’ın yardımcısı Ali’ye Bilal Yiğit Koçak, Nevzat’ın ekibindeki kriminoloji uzmanı Zeynep’e Simay Barlas, Hakkari kökenli iş adamı Adem’e Cem Davran, Topkapı Sarayı müdürü ve ilk kurban Necdet Denizel’in eski eşi Leyla Barkın’a Tülin Özen, Leyla’nın sevgilisi Namık Karaman’a Deniz Celiloğlu ve tarikat şeyhine Şerif Erol hayat verecek.