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Kaynak: İHA

Manisa'nın Salihli ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yeşil sofralık zeytin yetiştiricilerini hedef alan önemli bir bilgilendirmede bulundu. Halk arasında "benek" adıyla adlandırılan Zeytin Kabuklubiti zararlısına karşı ilaçlama takviminin başladığı aktarılarak çiftçilerin tedbir alması gerektiği kaydedildi.

Müdürlük tarafından paylaşılan detaylarda; zararlının özellikle Domat, Edremit ve Eşek Zeytini gibi türlerde ciddi zararlara yol açabileceği, bu durumun da rekolteyi ve ürün niteliğini doğrudan düşürebileceği aktarıldı.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve nitelikli rekolteye ulaşabilmesi adına yeşil sofralık zeytin alanlarında ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin önerilen zaman aralığında kullanılmasının şart olduğunu altını çizerek hatırlattı.