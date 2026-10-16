Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Salih Özcan, İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya A Milli Futbol Takımı'ndan ayrılan Vincenzo Montella ile alakalı konuştu.

Özcan, Montella yönetiminde elde edilen başarıları hatırlatırken Dünya Kupası'nda beklentilerin karşılanamadığını söyledi.

Milli futbolcu, Türkiye'nin gelecek hedeflerine ve yeni teknik direktör arayışına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"MONTELLA'YA ÇOK MİNNETTARIM"

Vincenzo Montella'nın görevden alınması sonrasında takımın nasıl tepki verdiği sorulan Salih Özcan,

"Aslında Uluslar Ligi maçlarından birkaç gün sonra görevine son verildi. O noktada artık milli takım olarak bir arada değildik. Elbette gerçekten çok üzücü... Ona çok minnettarım! Geçmişte çok önemli maçlar kazandığını düşünüyorum. Harika bir dönem geçirdik ve kendisine gelecekte yalnızca en iyisini diliyorum."

'DÜNYA KUPASI'NDA FARKLI BİR ŞEY BEKLİYORDUK'

Montella'nın UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma ve Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale ulaşma gibi başarılarının beklentileri yükseltip yükseltmediği sorulan Özcan, İtalyan teknik adamın başarısının bedelini ödediği görüşüne katılmadı.

Milli futbolcu, Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığını şu sözlerle anlattı:

"Böyle söylemezdim. Geçmişte neler yaptığımız ortada: Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldik ve orada hem milli takımlar hem de kulüpler açısından ne kadar yüksek bir kalite olduğunu biliyoruz. Elbette Dünya Kupası'ndan farklı bir sonuç bekliyorduk. Kötü başladık, ardından ikinci maçı şanssız bir şekilde kaybettik ve bunun sonucunda elendik. Ancak söylediğim gibi, bir takım oluşturduğunu kabul etmek gerekiyor. Güçlüydük ve üst düzey rakiplere karşı çok iyi oynadık. Bu nedenle başarısının bedelini ödediğini ya da buna benzer bir durum yaşandığını söylemezdim."

KENAN YILDIZ VE HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN YOKLUĞUNA DEĞİNDİ

Salih Özcan, Belçika, Fransa ve İtalya karşılaşmalarında Kenan Yıldız ile Hakan Çalhanoğlu'nun forma giyememesinin milli takımı etkilediğini de belirtti.

Özellikle Kenan Yıldız'ın hücumdaki kalitesine dikkat çeken Özcan, sakatlıkların futbolun bir parçası olduğunu vurguladı.

'HEDEFİMİZ YENİDEN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILMAK'

A Milli Takım'ın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Salih Özcan, yeni teknik direktörün kim olacağını merak ettiğini ve takımın önünde önemli hedefler bulunduğunu söyledi.

Özcan şu ifadeleri kullandı:

"Hep birlikte geleceğe bakmamız gerekiyor. Yeni teknik direktörün kim olacağını merak ediyorum. Hedefimiz kesinlikle bir sonraki Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Takımın bunun için gerekli kaliteye sahip olduğuna inanıyorum ve şimdi önümüzdeki maçlarda sadece elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor."