Renault'nun 160 bin euroluk yeni gözdesi sipariş rekoruna koşuyor: Üretimin yarısı şimdiden ayrıldı

FİYATI 350 BİN EUROYU AŞABİLİR

Modelin başlangıç fiyatı 160 bin euro olsa da kişiselleştirme seçenekleriyle bu tutar katlanabilecek. Renault CEO'su François Provost, özel tasarım tercihleriyle bazı otomobillerin fiyatının 350 bin euroyu aşabileceğini belirtti.