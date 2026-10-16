Fransız otomobil üreticisi Renault'nun elektrikli spor modeli 5 Turbo 3E, 160 bin euroluk başlangıç fiyatına rağmen otomobil tutkunlarının ilgisini çekti. Henüz teslimatları başlamayan araç için 1.000'den fazla sipariş alındı.
Renault'nun 160 bin euroluk yeni gözdesi sipariş rekoruna koşuyor: Üretimin yarısı şimdiden ayrıldı
Renault'nun 555 beygir gücündeki elektrikli modeli 5 Turbo 3E, yüksek fiyatına rağmen yoğun ilgi gördü. Sınırlı sayıda üretilecek otomobil için 1.000'den fazla sipariş alınırken, özel tasarımlarda fiyatın 350 bin euroyu aşabileceği açıklandı.Kaynak: Diğer
ÜRETİMİN YARISINDAN FAZLASI ŞİMDİDEN AYRILDI
Renault, özel modelinden yalnızca 1.980 adet üretecek. Paris Otomobil Fuarı'nda açıklamalarda bulunan ürün sorumlusu Florent Ingargiola, planlanan üretimin yüzde 50'sinden fazlasının şimdiden müşterilere ayrıldığını doğruladı.
1.980 SAYISININ SIRRI ORTAYA ÇIKTI
Üretim adedinin 1.980 ile sınırlandırılması tesadüf değil. Renault, bu rakamla efsanevi Renault 5 Turbo'nun tanıtıldığı 1980 yılına gönderme yapıyor. Yeni otomobil, geçmişin ikonik tasarımını elektrikli teknolojiyle buluşturuyor.
FİYATI 350 BİN EUROYU AŞABİLİR
Modelin başlangıç fiyatı 160 bin euro olsa da kişiselleştirme seçenekleriyle bu tutar katlanabilecek. Renault CEO'su François Provost, özel tasarım tercihleriyle bazı otomobillerin fiyatının 350 bin euroyu aşabileceğini belirtti.
MÜŞTERİLER KENDİ OTOMOBİLİNİ TASARLAYACAK
Renault, müşterilerine gövde renginden iç mekân malzemelerine kadar geniş bir kişiselleştirme imkânı sunacak. Şirket, bu süreç için Paris çevresinde iki özel tasarım merkezi hazırladı. Alıcılar otomobillerini tasarım ekibiyle birlikte şekillendirebilecek.
555 BEYGİRLİK ELEKTRİKLİ GÜÇ
Renault 5 Turbo 3E'nin arka tekerleklerine yerleştirilen iki elektrik motoru toplam 555 beygir güç üretiyor. Arkadan itişli otomobilin saatte 100 kilometre hıza 3,5 saniyenin altında ulaşması hedeflenirken, azami hızının 270 km/s olması öngörülüyor.
15 DAKİKALIK ŞARJ ÖZELLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR
Otomobilde 70 kWsa kapasiteli batarya bulunuyor. WLTP ölçümlerine göre 400 kilometrenin üzerinde menzil hedeflenirken, 800 voltluk sistem sayesinde 350 kW'a kadar hızlı şarj desteklenecek. Uygun koşullarda bataryanın yüzde 15'ten yüzde 80'e yaklaşık 15 dakikada dolması planlanıyor.
İLK TESLİMATLAR İÇİN TARİH VERİLDİ
Renault'nun özel tasarım sürecini 2027 yılının ortalarında başlatması bekleniyor. Geliştirme ve homologasyon çalışmaları devam eden 5 Turbo 3E'nin ilk müşteri teslimatlarının ise 2028 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.