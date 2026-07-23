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Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş’ta yönetim kademesinde dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Ahmet Çağlar, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, “Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Sn. Veysel Ahmet Çağlar, yönetim kurulu üyeliği görevinden 23.07.2026 tarihi itibarıyla istifa etmiştir” ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM OLAN PAYLAŞIM

Veysel Ahmet Çağlar, geçtiğimiz günlerde Mohamed Salah transferiyle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle gündeme gelmişti.

Beşiktaş cephesinde yaşanan bu ayrılığın ardından yönetimde nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu.