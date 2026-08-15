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Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu heyecanı başladı. Trabzonspor yeni sezonun ilk haftasında Kasımpaşa’ya konuk oluyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetiyor.

MOHAMED SALAH YEDEK KULÜBESİNDE

Trabzonspor’a transferiyle dünya çapında büyük ses getiren Mohamed Salah bordo mavili kulüpte ilk kez maç kadrosunda yer alırken Kasımpaşa karşısında mücadeleye yedek kulübesinde başlıyor. Fatih Tekke, fiziksel olarak iyi durumda olmasına rağmen maç eksiği bulunan Salah’a oyunun gidişatına göre süre verebilir.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR İLK 11’LER

Kasımpaşa: Andreas, Arous, Ilie, Yessen, Winck, Baldursson, Mendes, Diabate, Mortadha, Güven, Benedyczak

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Bouchouari, Malinovskyi, Metehan, Saviolo, Aral, Onuachu

KASIMPAŞA 1-1 TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

1' Gürcan Hasova'nın ilk düdüğüyle Kasımpaşa-Trabzonspor maçı başladı.

SAVIOLO TEHLİKE YARATTI

2' Sağ kanatta topla buluşan Saviolo ceza sahası içerisine girip kaleye doğru aşırtma bir vuruş yaptı. Kaleci Gianniotis topu son anda kornere çeldi.

TRABZONSPOR METEHAN İLE GOLE YAKLAŞTI

6' Saviolo'nun arka direğe ortaladığı topu Metehan iyi bir kontrolle önüne aldı. Rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çeken Metehan kaleci Gianniotis'i geçemedi.

BENEDYCZAK ŞANSINI DENEDİ

16' Gianniotis'in kale vuruşunda topla buluşan Benedyczak Nwaiwu'nun baskısına rağmen şutunu çıkardı. Top direğin üstünden dışarı gitti.

ONANA BENEDYCZAK'A GOL İZNİ VERMEDİ

20' Kasımpaşa gole yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Benedyczak'ın şutunda Onana gole izin vermedi.

BENEDYCZAK İLE ONANA YİNE KARŞI KARŞIYA

39' Benedyczak ceza sahası içerisinde şut açısı aradı. Rakibinden sıyrılarak çektiği sert şutta Onana iki hamlede topa sahip oldu.

SAVIOLO'DAN HARİKA BİR GOL

43' Metehan Mimaroğlu'nun ortasında arka direkte harika bir tek vuruşla topu ağlara gönderen Saviolo Trabzonspor'un yeni sezondaki ilk golünü attı.

İLK YARI SONUCU: KASIMPAŞA 0-1 TRABZONSPOR

BENEDYCZAK NET GOL FIRSATINI DEĞERLENDİREMEDİ

50' Ben Ounes'in içeri çevirdiği topa Benedyczak kale önünde istediği gibi vuramadı. Kasımpaşa net gol fırsatını kaçırdı.

KASIMPAŞA PENALTI GOLÜYLE SKORA EŞİTLİĞİ GETİRDİ

54' Güven Yalçın Pina ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Gürcan Hasova penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Benedyczak penaltıyı gole çevirdi.