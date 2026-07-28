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Kaynak: İHA

Sakarya'nın Karasu ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADRESLERE EŞ ZAMANLI BASKIN

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Delillerin toplanmasının ardından Karasu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 422 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 125 mililitrelik sıvı aseton, bir adet sentetik ecza, 9 milimetre çapında 2 fişek, 7.65 milimetre çapında 1 fişek ile 8 cep telefonu ele geçirildi.

TAMAMI TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.