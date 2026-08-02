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Kaynak: İHA

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde faaliyete geçen Kocaali Sosyal Tesisleri ve Kadınlar Plajı, yaz döneminin başlamasıyla birlikte yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Karadeniz sahilinde konumlanan tesis; Sakarya çevresindeki illerden ve yurt dışından gelen çok sayıda tatilciyi ağırladı. Tesis yetkililerinden paylaşılan verilere göre, yalnızca temmuz dönemi boyunca alanı tercih eden kişi sayısı 12 bine ulaştı.

Toplamda 20 bin metrekarelik geniş bir arazi üzerine inşa edilen kompleks, ziyaretçilerine çok yönlü kullanım imkânı sağlıyor. Tesis bünyesinde yüzme alanları ve plajın yanı sıra çocuk oyun parkları, yürüyüş parkurları, spor alanları, geniş yeşil alanlar, kafeterya hizmetleri yer alıyor.

Haftada 6 gün kapılarını konuklarına açan Kocaali Sosyal Tesisleri ve Kadınlar Plajı, yaz sezonu bitene kadar ziyaretçi kabullerine aralıksız devam edecek.