Türkiye İstatistik Kurumu, milyonların merakla beklediği Nisan ayı enflasyon verilerini açıklamaya hazırlanıyor. Hükümetin yıl sonu için belirlediği yüzde 16’lık hedef, enerji fiyatlarını vuran savaşın gölgesinde kalırken; ekonomistlerden çarpıcı tahminler geldi.
Son tahminler açıklandı: Beklediğimizden bile kötü olabilir
Ay ve yıl sonu enflasyon oranı konusunda uzmanlarda farklı tahminler geliyor. Ortak görüş ise, yüzde 16’lık TÜİK hedefinin gerçekçi olmadığı yönünde.
EKONOMİSTLERDEN NİSAN UYARISI: "YÜZDE 3'ÜN ALTI ZOR"
Türkiye ekonomisinin 22 aylık yeni program döneminde, 2026 yılının ilk dört ayı geride kalırken uzmanlar Nisan ayı tahminlerini paylaştı. ANKA Haber Ajansı’nın 10 önde gelen ekonomistle yaptığı çalışmaya göre, Nisan ayı enflasyon beklentisi yüzde 3 ile 4,25 arasında yoğunlaşıyor.
İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) öncü verisi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nin Nisan ayında yüzde 3,74 artması, TÜİK verileri üzerindeki beklentiyi de yukarı çekti.
SAVAŞ VE ENERJİ MALİYETLERİ HEDEFLERİ ZORLUYOR
Hükümetin Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2026 yıl sonu hedefi yüzde 16 olsa da, uzmanlar bu rakamın gerçekçiliğini yitirdiğine dikkat çekiyor.
ABD-İran geriliminin enerji fiyatları üzerindeki baskısı, zaten kırılgan olan enflasyon seyrini daha da zorlaştırıyor. Bazı ekonomistlere göre, yıl sonunda tüketici enflasyonunun yüzde 40 bandına çıkması sürpriz olmayacak.
UZMAN TAHMİNLERİNDE AYRIŞMA: TÜİK VS. PİYASA
Ekonomistlerin Nisan ayı ve yıl sonu için sunduğu projeksiyonlar şu şekilde şekillendi:
En Yüksek Beklenti: Prof. Dr. Cem Dişbudak ve Prof. Dr. Serap Durusoy, Nisan ayı için yüzde 4'ün üzerinde artış beklerken; yıl sonu tahminlerini yüzde 42-45 bandına kadar yükseltti.
Merkez Bankası Projeksiyonu: Dr. Ali Çufadar ve Prof. Dr. Mete Doğanay gibi isimler yıl sonunda enflasyonun yüzde 27-28 civarına gerileyebileceğini öngörüyor.
TÜİK Tahmini: Uzmanların çoğu, kendi hesaplamaları yüzde 3,5-4 bandında olsa da, TÜİK'in açıklayacağı rakamın yüzde 3 civarında kalacağını tahmin ediyor.
İLK ÇEYREK BİLANÇOSU: YÜZDE 10,03
2026’nın ilk üç ayında enflasyon sırasıyla yüzde 4,84, yüzde 2,96 ve yüzde 1,94 olarak gerçekleşmişti. Mart ayı itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 30,87 seviyesine gerilemesine rağmen, Nisan ayı ile birlikte düşüş ivmesinin yerini yatay veya yukarı yönlü bir seyre bırakmasından endişe ediliyor.