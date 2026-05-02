Karaman’ın ulaşım çehresini değiştiren dev projelerle şehir, hem karayolunda nefes alıyor hem de demiryolunda hız rekorlarına hazırlanıyor.
Hızlı tren ile iki ilçe arasındaki mesafe 1 buçuk saate iniyor: Karaman’da trafik yükünü azaltacak proje
Karaman’da yapımı devam eden Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı, Konya-Karaman-Ulukışla arasındaki seyahat süresini 3 saat 40 dakikadan 1 saat 35 dakikaya düşürecek.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Şehir içi trafiğini rahatlatmak ve transit geçişleri hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen Karaman Çevre Yolu’nun ilk etabı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Karaman’ı geleceğe bağlayan bu yatırım zinciri, hem ekonomik tasarruf hem de konforlu ulaşım vaat ediyor.
Şehir merkezindeki araç yoğunluğunu bypass ederek transit geçişleri doğrudan ana arterlere bağlayan 12 kilometrelik yeni çevre yolu, sürücülere modern mühendislik standartlarında bir sürüş deneyimi sunuyor.
4 şeritli bölünmüş yol yapısı, köprülü kavşakları ve viyadükleriyle donatılan proje, Karaman-Adana ve Karaman-Mersin yollarını birbirine bağlayarak şehir içi keşmekeşine son veriyor. Bu dev açılışla birlikte daha önce uzun süren geçişler artık sadece 6 dakikaya inerken, zamandan ve yakıttan yıllık toplam 340 milyon liralık dev bir tasarruf kaleminin de önü açılmış oldu.
Karayolundaki bu atılımın yanı sıra demiryolu tarafında da Karaman’ı Türkiye’nin dört bir yanına bağlayacak tarihi bir dönüşüm yaşanıyor. Yapımı hızla devam eden Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı, bölgedeki ulaşım alışkanlıklarını kökten değiştirmeye hazırlanıyor.
Saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde inşa edilen bu yeni hat tamamlandığında, Konya-Karaman-Ulukışla arasındaki seyahat süresi 3 saat 40 dakikadan inanılması güç bir süreye; yani 1 saat 35 dakikaya düşecek.