"Agment Assets sallu" isimli geliştirici hesabı tarafından mağazaya sunulan sahte uygulamanın uzun süre fark edilmeden yayılabilmesinin ardında Google Play’in Erken Erişim (Early Access) programı yer alıyor. Bu sistemde yer alan uygulamalarda herkese açık kullanıcı yorumları ve değerlendirmeleri devre dışı bırakıldığı için, indirme yapacak kişiler diğer kullanıcıların şikayetlerini ya da uyarılarını göremiyor. Bu durum, sahte uygulamanın güvenilir bir imaj çizmesini kolaylaştırdı.

REKLAMLARLA ORJİNAL UYGULAMANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Skandalın dikkat çeken bir diğer yönü ise uygulamanın arama sonuçlarındaki konumu oldu. Google Play'in sponsorlu arama altyapısını kullanan taklit yazılım, "WhatsApp" aramalarında resmi uygulamanın dahi üzerinde listelenmeyi başardı. Resmi WhatsApp uygulamasının 10 milyarı aşkın indirme sayısına karşın sahte uygulamanın yüz binlerce kez indirilmesi, yüksek indirme sayaçlarının tek başına bir güvenlik kriteri olmadığını bir kez daha gösterdi.

Uygulamanın cihazlara zararlı yazılım bulaştırıp bulaştırmadığına dair teknik analizler henüz kesinleşmemişken, mağaza kaydının haber yayınlandığı sırada hâlen aktif olması mağaza denetim süreçlerinin yeniden sorgulanmasına yol açtı.