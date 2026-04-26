İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), son dönemde sosyal medyada hızla yayılan “mağazadan yarı fiyatına altın” ve mücevher reklamlarına karşı vatandaşları uyardı. Gerçek piyasa koşullarıyla örtüşmeyen bu tür paylaşımların tüketiciyi yanıltabileceği ve sektörde güven kaybına yol açabileceği vurgulandı.

İKO Başkanı Mustafa Atayık, özellikle “Mağazada 24 bin lira, bizde 12 bin lira” gibi iddiaların objektif bir karşılaştırmaya dayanmadığını belirterek, bu tür içeriklerin açıkça yanıltıcı olduğunu ifade etti.

KRİTİK BİLGİLER GİZLENİYOR

İKO tarafından yapılan açıklamada, düşük fiyatlı olarak sunulan ürünlerde çoğu zaman önemli detayların eksik olduğuna dikkat çekildi. Ürünün:

Gramajı

Altın ayarı (8K, 14K, 22K)

İşçilik kalitesi

Kullanılan taşın niteliği (doğal ya da sentetik)

Karat değeri

gibi kritik bilgilerin ya hiç paylaşılmadığı ya da eksik verildiği belirtildi. Bu durumun, benzer gibi gösterilen ürünler arasında ciddi değer farklarına yol açabileceği ifade edildi.

“PİYASA GERÇEKLERİYLE ÖRTÜŞMÜYOR”

Altın ve değerli taş fiyatlarının uluslararası piyasalarda arz-talep dengesine göre belirlendiğini hatırlatan Atayık, sektörde yüzde 50 gibi yüksek indirimlerin mümkün olmadığını vurguladı. Fiyatlandırmanın; maden değeri, işçilik, tasarım ve hizmet kalitesine göre şekillendiğini belirten Atayık, bu tür kampanyaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

“AYNI GİBİ GÖRÜNEN ÜRÜNLER AYNI DEĞİL”

Sosyal medyada yapılan karşılaştırmaların çoğu zaman yanıltıcı olduğuna dikkat çeken Atayık, yüksek kaliteli ve sertifikalı ürünlerle düşük ayarlı ürünlerin bilinçli şekilde kıyaslandığını ifade etti. Bu yöntemin tüketiciyi aldatmaya yönelik olduğunu belirtti.

Ayrıca sosyal medya üzerinden yapılan satışlarda çoğunlukla fatura düzenlenmediğine işaret edilerek, bu durumun tüketicinin yasal haklarını kullanmasını zorlaştırdığı vurgulandı.

SERTİFİKA VE GÜVENCE ŞART

Gerçek ve değerli mücevher ürünlerinin mutlaka sertifika, garanti ve kayıt belgeleriyle birlikte sunulması gerektiği belirtilirken, bu belgelerin olmadığı ürünlerin güvenilirliğinin sorgulanması gerektiği ifade edildi.

TÜKETİCİLERE ÖNEMLİ UYARILAR

İKO, güvenli alışveriş için vatandaşlara şu önerilerde bulundu:

Tanınan ve kayıtlı kuyumculardan alışveriş yapın

Ürünün gram, ayar ve taş bilgilerini mutlaka sorun

Sertifikasız ürünlere temkinli yaklaşın

Şüpheli derecede ucuz teklifleri sorgulayın

Satış yapan firmanın vergi kaydını araştırın

Atayık ayrıca, tüketiciyi yanıltan kişi ve oluşumlara karşı yasal süreçlerin başlatılacağını ve gerekli yaptırımların uygulanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

SOSYAL MEDYA ALIŞVERİŞLERİNDE DİKKAT

Uzmanlar, sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde satıcının güvenilirliğinin detaylı şekilde araştırılması gerektiğini vurguluyor. Aksi halde “ucuz” gibi görünen fırsatların, uzun vadede ciddi maddi kayıplara yol açabileceği uyarısı yapılıyor.