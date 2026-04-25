Dünyanın en büyük ikinci altın tüketicisi olan Hindistan, ithalat süreçlerindeki gecikmeler ve vergi belirsizliği nedeniyle ciddi bir arz kriziyle karşı karşıya.

Dış Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından her yıl güncellenen ithalat yetki listesinin bu yıl gecikmesi, bankaların altın ithalatını askıya almasına neden oldu.

GÜMRÜKTE TONLARCA ALTIN BEKLİYOR

İzin süreçlerindeki aksama nedeniyle 5 tondan fazla altın ve yaklaşık 8 ton gümüşün gümrüklerde beklediği ifade ediliyor. Bu durum, iç piyasada arzı daraltarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

ALTIN PRİMİ 11 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Arz sıkıntısı fiyatlara doğrudan yansıdı. Geçtiğimiz hafta ons başına 4 dolar indirimle satılan altın, bu hafta 15 dolar primle işlem görmeye başladı. Bu seviye, son 11 haftanın en yüksek primi olarak kaydedildi.

ALTIN PRİMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Altın piyasasında “prim”, uluslararası ons fiyatı ile fiziki teslim fiyatı arasındaki farkı ifade ediyor. Yani altının borsadaki fiyatının üzerine eklenen maliyet, piyasadaki arz-talep dengesini yansıtıyor.

BANKALAR TEMKİNLİ, İTHALAT ASKIDA

Hindistan Merkez Bankası tarafından yetkilendirilen bankalar, yeni vergi oranları ve izin süreçlerine dair netlik sağlanana kadar yeni ithalat siparişi vermekten kaçınıyor.

Yetki listesi açıklanana kadar ithalatın askıda kalması bekleniyor.

FESTİVAL SONRASI TALEP YAVAŞLADI

Ülkede altın talebinin zirve yaptığı Akshaya Tritiya sonrasında iç piyasada alımların yavaşladığı görülüyor.

Yaklaşık 10 gram altının 151 bin rupi seviyesinde işlem gördüğü Hindistan’da, tüketicilerin yeniden alıma yönelmesi için fiyatların 150 bin rupi altına gerilemesi bekleniyor.

ÇİN’DE TALEP ARTIYOR, KÜRESEL BASKI SÜRÜYOR

Dünyanın en büyük altın tüketicisi Çin’de ise fiziki talep güçlü seyrediyor. Ülkede altın primleri ons başına 9-12 dolar seviyesine yükseldi.

Öte yandan küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu artırması, altın fiyatlarında dalgalı bir seyir yaratmaya devam ediyor.