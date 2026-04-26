Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle iç ve doğu bölgelerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve çığ tehlikesine karşı uyarılar yapıldı.
Meteoroloji’den 7 il için sarı kodlu uyarı: Hava birden değişiyor
Meteoroloji'den kritik uyarı geldi. Türkiye genelinde sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesi etkili olacak.
SAĞANAK YAĞIŞLAR HANGİ BÖLGELERDE ETKİLİ OLACAK?
Yapılan tahminlere göre İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı yağışlar görülecek. Bunun yanı sıra Hatay, Eskişehir, Ordu, Tokat çevreleri ile Samsun’un doğu ilçelerinde de sağanak yağış bekleniyor.
Özellikle Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istiyor.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski devam ediyor. Yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda yaşanabilecek kar erimeleri, çığ tehlikesini artırıyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve özellikle dağlık alanlara çıkacakların tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor.
HAVA SICAKLIKLARINDA ARTIŞ
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Bu durum, özellikle yağış alan bölgelerde nemle birlikte hissedilen sıcaklıkların farklılık göstermesine neden olabilir.
RÜZGAR KUVVETİNİ ARTIRACAK
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde rüzgarın kuzeyli yönlerden eseceği, gece saatlerinden itibaren ise Marmara’da 40-60 km/saat hızla kuvvetli rüzgar görüleceği tahmin ediliyor. Bu durum, özellikle deniz ulaşımı ve açık alanlarda risk oluşturabilir.
MARMARA BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU
Marmara genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. İstanbul’da sıcaklık 23 derece civarında seyrederken, Edirne ve Sakarya’da sıcaklıkların 25 derecenin üzerine çıkması öngörülüyor. Gece saatlerinde etkisini artıracak rüzgar dikkat çekiyor.
EGE VE AKDENİZ’DE YEREL YAĞIŞLAR
Ege Bölgesi’nde özellikle iç kesimlerde öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. İzmir ve Manisa’da daha sakin bir hava beklenirken, Denizli ve Afyonkarahisar’da yağışlar etkili olacak.
Akdeniz Bölgesi’nde ise Adana ve Antalya gibi kıyı kesimlerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak iç kesimlerde ve Hatay çevresinde öğle saatlerinden sonra yağış geçişleri bekleniyor.
İÇ ANADOLU’DA BULUTLU VE YAĞIŞLI HAVA
İç Anadolu genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Eskişehir, Konya ve bölgenin güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra sağanak yağış görülebilir. Ankara’da ise bulutlu bir hava öngörülüyor.
KARADENİZ’DE YAĞIŞ GEÇİŞLERİ
Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Özellikle Rize, Trabzon ve Samsun’un doğu kesimlerinde yağışların etkili olması bekleniyor. Batı Karadeniz’de ise daha sakin bir hava tahmin ediliyor.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Doğu Anadolu Bölgesi genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Erzurum, Kars ve Van gibi illerde sıcaklıklar düşük seyrederken yağışlar etkili olacak. Güneydoğu Anadolu’da ise Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle bölgenin doğusunda kuvvetli yağışlar dikkat çekiyor.
DENİZLERDE FIRTINA UYARISI
Denizlerde de hava koşulları sertleşiyor. Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Dalga boylarının yer yer 3 metreye ulaşabileceği tahmin edilirken, denizcilerin dikkatli olması gerekiyor.
SARI KODLU UYARI
Meteoroloji, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt, Batman, Şanlıurfa ve Şırnak için sarı kodlu uyarı verdi. Kuvvetli sağanak, sel ve yıldırım riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.