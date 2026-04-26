Altın fiyatlarında yön arayışı sürerken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yatırımcıyı ayağa kaldıracak kritik eşik uyarısı geldi. 2026 yılını "manipülasyon yılı" ilan eden Memiş, piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı rakam vererek uyardı: İşte düğün yapacaklar ve yatırımcılar için yol haritası...
Altın yatırımcısına İslam Memiş'ten büyük uyarı: Her şey 5 dakika içerisinde oluyor
İslam Memiş’ten 2026 uyarısı: Altında 5 dakikada 60 dolarlık dalgalanma. "Manipülasyon yılı" uyarısıyla yıl sonu 6 bin dolar hedefini koruyan Memiş, düğün yapacaklara alım fırsatı için rakam verdi.Derleyen: Züleyha Öncü
5 Dakikada 60 Dolarlık Hareket: Piyasalarda Neler Oluyor?
Küresel piyasaların jeopolitik gelişmelerle "barut fıçısı" gibi olduğunu belirten İslam Memiş, son dönemde yaşanan sıra dışı hareketliliğe dikkat çekti.
İran ve Pakistan hattındaki diplomatik gelişmelerin ardından ons altında 5 dakika içinde 60 dolarlık bir yükseliş yaşandığını hatırlatan Memiş, aynı anda brent petrolün yüzde 2,5 değer kaybederek 108 dolara çekildiğini vurguladı.
"Artık küresel piyasalarda bir gün bile çok uzun bir vade haline geldi. Güçlü bir psikoloji ve finansal okuryazarlık şart."
Altına Rekor Talep: Yastık Altında 7 Bin Ton Tahmini
İslam Memiş, altın yatırımcısının alışkanlıklarını değiştirdiğini verilere dayanarak açıkladı:
Dijital Alım Patladı: 2026’nın ilk çeyreğinde internetten kartla yapılan altın alışverişi 4,8 milyar TL'ye ulaştı (Yıllık yüzde 63 artış).
Mevduatta Altın Payı: Altın hesaplarının toplam mevduat içindeki payı yüzde 13,6’dan yüzde 17,2’ye yükseldi.
Yastık Altı Gerçeği
Memiş, Türkiye’deki yastık altı altın miktarının resmi tahminleri aşarak 7 bin ton seviyesine yaklaşabileceğini öngörüyor.
Yıl Sonu Hedefleri: Ons ve Gram Altında Yeni Rekorlar Kapıda mı?
Kısa vadeli baskıların geçici olduğunu savunan Memiş, uzun vadeli beklentilerini revize etmedi.
Altın yatırımcısının "vazgeçmeyeceğini" belirten uzman isim, şu seviyelere işaret etti:
Ons Altın: Yıl sonu beklentisi 5.800 – 6.000 dolar aralığı.
Gram Altın: Dolar kurundaki hareketlilikle birlikte yükseliş potansiyeli devam ediyor.
Borsa İstanbul: Yıl sonu hedefi 16.000 puan ve üzeri.
Euro/Dolar: Paritede 1,20 seviyesi masada.
Yatırımcıya "Sepet" ve "Düğün" Çağrısı
Özellikle düğün yapacakları ve borcu olanları uyaran Memiş, yaşanan geri çekilmelerin bir "alım fırsatı" olduğunu belirtti.
Ancak tek bir enstrümana bağlı kalınmaması gerektiğinin altını çizerek şu tavsiyelerde bulundu:
1. Portföy Çeşitliliği
Altının yanına gümüş, borsa, euro ve sınırlı miktarda kripto varlık ekleyerek "sepet" yapın.
2. Vadeye Odaklanın
Kısa vadeli işlemlerden (vur-kaç) uzak durun, ana hikâyeye ve uzun vadeli stratejiye sadık kalın.
3. Enflasyon Riski
Küresel çapta kalıcı enflasyon riskinin sürdüğünü unutmayın.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen bilgilendirme amaçlıdır.