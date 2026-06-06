Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala hazırlık maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile Almanya karşı karşıya geldi.

Soldier Field Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Almanya 2-1 kazandı.

Maçın henüz başında Almanya, duran topta Kimmich'in ortasında Havertz'in kafa golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.

ABD'DEN MUHTEŞEM GOL

Müsabakanın 37. dakikasında ABD'den Antonee Robinson attığı muhteşem golle skora dengeyi getirdi ve ilk yarı da 1-1 eşitlikle sona erdi.

SAHNEYE SANE ÇIKTI!

Maçın 57. dakikasında Galatasaray forması giyen yıldız futbolcu Leroy Sane, takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti; asist ise açılışı yapan Havertz'den geldi.

Müsabakanın kalanında ise başka gol sesi çıkmadı ve maç Almanya'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

MÜSABAKANIN SON ANLARINDA SİNİRLER GERİLDİ

Maçın son anlarında ise yapılan faullerin ardından iki takım arasında tartışma çıktı ve sinirler gerildi.

Sahne Leroy Sane'nin: Almanya, ABD maçında galibiyeti aldı - Resim : 1

DÜNYA KUPASI GRUPLARI

Bizim Çocuklar'ın grubunda yer alan ABD'nin diğer rakipleri ise Avustralya ve Paraguay.

E Grubu'nda yer alan Almanya ise Curaçao, Ekvador ve Fildişi Sahili ile karşı karşıya gelecek.

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