Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala hazırlık maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile Almanya karşı karşıya geldi.

Soldier Field Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Almanya 2-1 kazandı.

Maçın henüz başında Almanya, duran topta Kimmich'in ortasında Havertz'in kafa golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.

ABD'DEN MUHTEŞEM GOL

Müsabakanın 37. dakikasında ABD'den Antonee Robinson attığı muhteşem golle skora dengeyi getirdi ve ilk yarı da 1-1 eşitlikle sona erdi.

SAHNEYE SANE ÇIKTI!

Maçın 57. dakikasında Galatasaray forması giyen yıldız futbolcu Leroy Sane, takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti; asist ise açılışı yapan Havertz'den geldi.

Müsabakanın kalanında ise başka gol sesi çıkmadı ve maç Almanya'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

MÜSABAKANIN SON ANLARINDA SİNİRLER GERİLDİ

Maçın son anlarında ise yapılan faullerin ardından iki takım arasında tartışma çıktı ve sinirler gerildi.

DÜNYA KUPASI GRUPLARI

Bizim Çocuklar'ın grubunda yer alan ABD'nin diğer rakipleri ise Avustralya ve Paraguay.

E Grubu'nda yer alan Almanya ise Curaçao, Ekvador ve Fildişi Sahili ile karşı karşıya gelecek.