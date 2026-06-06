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FIFA bu yaz Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na ve eleme mücadelelerine futbolcu gönderen kulüplere toplam 355 milyon dolar ödeme yapacağını taahhüt etti.

Bu büyük organizasyonda oyuncuları milli takım forması giyecek olan kulüpler, turnuva boyunca milyonlarca dolarlık ek gelirin sahibi olma fırsatını yakalayacak. Kulüplerin milli takımlara gönderdikleri oyuncular nedeniyle haftalarca kadro dışı kalmasını telafi etmek amacıyla tasarlanan "FIFA Kulüp Yardım Programı", bu yıl tarihi bir genişlemeyle kulüplerin karşısına çıkıyor.

FIFA, 2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenen turnuvadan bu yana Dünya Kupası'na oyuncu gönderen kulüplere düzenli olarak tazminat ödemesi gerçekleştiriyor. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda, 51 farklı ülkeden 440 kulübe toplam 209 milyon dolar bütçe dağıtılmıştı.

GÜNLÜK ÜCRET TARİFESİ

Program kapsamında ödemeler; oyuncu başına ve gün baz alınarak hesaplanıyor. Özetle, bir kulübün turnuvada ne kadar çok oyuncusu varsa ve bu oyuncular turnuvada ne kadar uzun süre kalırsa, kulübün elde edeceği gelir de o oranda artıyor.

355 milyon dolarlık dev bütçenin dağılım detayları şu şekilde:

Toplam bütçenin 250 milyon dolarlık kısmı doğrudan ana turnuva sürecine ayrıldı.

100 milyon dolarlık kısım eleme turu maçları için kulüplere aktarılacak.

Kalan 5 milyon dolar ise programın uygulanmasına yönelik idari masraflar düşüldükten sonra, FIFA ve Avrupa Kulüpler Birliği (EFC) arasındaki anlaşma doğrultusunda kulüp futbolunun geliştirilmesi amacıyla tahsis edilecek.

Milli takımlara katılım için oyuncuların kulüplerinden ayrıldığı ilk günden itibaren, takımların kasasına her bir futbolcu için günlük 5.000 dolar ödenecek.