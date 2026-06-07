Bursa'nın İznik ilçesinde yaşanan olay, yürekleri dağladı. Gölde boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak isteyen emekli polis memuru Sinan Çağlayan, suda kaybolarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde İznik Gölü sahilinde meydana geldi. Eskişehir'den ailesiyle birlikte ilçeye gelen 52 yaşındaki Sinan Çağlayan, oğlu Y.Ç. ile göle girdi.

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan 8 yaşındaki oğlunun zor durumda olduğunu fark eden Çağlayan, onu kurtarmak için harekete geçti. Ancak bu sırada dalgaların etkisiyle suda kayboldu.

VATANDAŞLAR ÇOCUĞU KURTARDI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar vakit kaybetmeden suya girerek küçük çocuğu kıyıya çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.Ç., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE BİR SAAT SONRA ULAŞILDI

Gölde kaybolan Sinan Çağlayan'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları yaklaşık bir saat sürdü. Ekipler, emekli polis memurunun cansız bedenine ulaşarak sudan çıkardı.

Çağlayan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.