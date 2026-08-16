Kaynak: DHA

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Tavşancıl Sahili'nde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay sırasında 33 yaşındaki Mert Kütükçü, M.Ö. tarafından 17 yerinden bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Cinayetle ilgili gözaltına alınan M.Ö., R.Y. ve V.U. isimli şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Olay, 11 Ağustos'ta Dilovası ilçesindeki Tavşancıl Sahili'nde oldu. Mert Kütükçü, henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan kavga sırasında M.Ö.'nün bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun 17 yerinden bıçaklanan Kütükçü,

ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kütükçü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından soruşturma başlattı. Cinayet şüphelisi M.Ö. ile R.Y. ve V.U., düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.