Kaynak: AA

Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası kapsamında kamuoyuna kritik uyarılarda bulunan Sağlık Bakanlığı, aşırı şeker tüketiminin başta diyabet ve obezite olmak üzere birçok kronik hastalığın temel tetikleyicilerinden biri olduğuna dikkat çekti. Özellikle şeker ilaveli içeceklerin sıvı formda vücuda yüksek oranda gizli kalori yüklediği ve bunun da doğrudan hızlı kilo artışına zemin hazırladığı vurgulandı.

AİLE HEKİMLİKLERİNDE ÜCRETSİZ TARAMA

Toplum sağlığını korumaya yönelik birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemine değinilen açıklamada, aile hekimleri aracılığıyla vatandaşlara fazla kilo ve diyabet riskine karşı düzenli tarama testleri ve değerlendirmeler yapıldığı hatırlatıldı. Bakanlık, "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı 2025-2028" çerçevesinde, sağlıksız gıda tüketimini azaltmak ve toplumu spora teşvik etmek amacıyla çok yönlü faaliyetlerini sürdürüyor.

"SAĞLIKLI YAŞAM KÜLTÜRÜ ÇOCUKLUKTA BAŞLAR"

Yetişkinlikte ortaya çıkan kronik rahatsızlıkların önüne geçebilmek için doğru beslenme alışkanlıklarının çocukluk çağında kazanılması gerektiğinin altı çizildi. Bu kapsamda, paydaş kurumlarla ortaklaşa yürütülen "Okul Gıdası Logosu" projesi sayesinde, okul çağındaki çocukların güvenilir ve sağlıklı alternatiflere yönlendirilmesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra, Sağlıklı Hayat Merkezleri üzerinden çocuk, genç ve yetişkin her yaş grubuna özel beslenme ve fiziksel aktivite eğitimleri verilmeye devam ediliyor.

BAKANLIĞIN SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ

Açıklamanın son bölümünde, vatandaşların günlük hayatlarında kolayca uygulayabilecekleri ve şeker tüketimini en aza indirecek şu tavsiyelere yer verildi:

"Şekerle tatlandırılmış veya asitli içecekler yerine her zaman su ve şekersiz alternatifler tercih edilmeli. Hazır meyve suları içmek yerine, vitamin ve lif açısından daha zengin olan meyvenin kendisi tüketilmeli. Tatlı ve yüksek şekerli ürünlerin tüketim sıklığı azaltılmalı, yenildiğinde ise porsiyonlar küçük tutulmalı. Market alışverişlerinde "etiket okuma" alışkanlığı edinilmeli ve muadilleri arasında şeker oranı en düşük olan ürünler sepete eklenmeli."

Sağlık Bakanlığı, sağlıklı bir nesil için yalnızca bireylerin değil; ailelerin, okulların ve tüm toplumun bu dönüşüm sürecine aktif olarak katılması gerektiğinin altını çizdi.