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Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan Hamza Duras, yaklaşık 3 hafta önce gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Genç mühendis adayından uzun süre haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine güvenlik güçleri ve arama kurtarma birlikleri Karabük genelinde geniş çaplı bir operasyon başlattı.

KOMANDOLAR VE AFAD SARP ARAZİDE

Arama çalışmaları, genç öğrencinin en son görüldüğü ve sinyal bilgilerinin yoğunlaştığı Çamtarla mevkisinde yoğunlaştırıldı. AFAD koordinasyonunda yürütülen dev arama faaliyetine şu ekipler destek veriyor:

-Jandarma Komando timleri,

-AFAD arama kurtarma uzmanları,

-Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına (STK) bağlı gönüllü arama kurtarma ekipleri.

Bölgenin coğrafi açıdan oldukça engebeli ve tehlikeli olması nedeniyle ekipler, kanyon içlerine ve mağaralara halatlarla inerek özel ekipmanlarla arama tarama faaliyeti gerçekleştiriyor. Zorlu doğa şartlarına rağmen Hamza Duras’a ait bir eşya ya da iz bulabilmek için her taşın altına bakılıyor.

ACILI BABANIN UMUTLU BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

AFAD’ın bölgede kurduğu Mobil Koordinasyon Merkezi’nde ekiplerden gelecek umutlu bir haberi endişeyle bekleyen baba Şenol Duras, sahada görev yapan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Genişletilmiş arama çalışmalarının 3 gündür kesintisiz devam ettiğini belirten acılı baba, şu ana kadar oğluna dair olumlu ya da olumsuz somut bir gelişmenin yaşanmadığını söyledi. İçindeki umudu asla kaybetmediğini vurgulayan Şenol Duras, evladını bulmak için dağ taş demeden canla başla çalışan tüm askeri personele, AFAD görevlilerine ve gönüllülere teşekkürlerini iletti. Ekiplerin bölgedeki hassas mesaisi sürüyor.