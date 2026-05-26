Sosyal medya platformlarında hızla yayılan “Şafak Sezer hayatını kaybetti” yönündeki paylaşımlar, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Ancak yapılan incelemelerde bu iddiaların herhangi bir resmi açıklama ya da güvenilir kaynak tarafından doğrulanmadığı görüldü. Ortaya atılan söylentilerin gerçeği yansıtmadığı ve bilgi kirliliğinden ibaret olduğu anlaşıldı.

Son günlerde gündeme gelen bu asılsız iddiaların ardından vatandaşlar, “Şafak Sezer yaşıyor mu?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Elde edilen güncel bilgilere göre ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve kamuoyuna yansıyan olumsuz bir gelişmenin bulunmadığı öğrenildi.

Zaman zaman sosyal medyada ünlü isimlerle ilgili gerçeği yansıtmayan haberler dolaşıma girebiliyor. Şafak Sezer hakkında yayılan son iddiaların da doğrulanmamış paylaşımlardan oluştuğu belirtiliyor.