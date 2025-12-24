İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ifade vermişti. Saran'a kan, tırnak ve saç örneğinden test yapılmıştı.

SAÇ TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumunca rapor hazırlandı.

Rapora göre, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı. Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.

Bugün ise Saran, özel bir kuruluşa giderek yeniden test yaptırmıştı.

SARAN KULÜP BİNASINDA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Steven Sadettin Saran'ın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığını açıkladı. Saran'ın Şükrü Saraçoğlu'nda olan kulüp binasında gözaltına alındığı da belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır.”

Sadettin Saran jandarmaya götürüldü. Yarın savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN SARAN'A DESTEK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'den ise gözaltı sonrası resmi açıklama geldi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyu ve Büyük Fenerbahçe Camiasına Duyuru Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı’ndan gözaltına alınmıştır. Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir. Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir. Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve Başkanımız Sayın Sadettin Saran’ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız"

NE OLMUŞTU?

Uyuşturucu soruşturması kapsamında 9 Aralık'ta Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy dahil sekiz kişi gözaltına alınmıştı. 11 Aralık'ta bu kişilerden Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklanırken, diğer dört şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, Ersoy dahil dört şüpheliyi, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" iddiasıyla tutuklamıştı.

Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci de uyuşturucu soruşturması kapsamında 17 Aralık'ta "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklama kararı verilmişti.

Cebeci'nin telefonundaki bilgilerin ardından ise yeni operasyonlar yapılmıştı.