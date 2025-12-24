Ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonu gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci gibi isimlere sıçramıştı. Bu operasyonlar ise genişliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

İstanbul merkezli olmak üzere Muğla, Adana ve Antalya illerinde eş zamanlı olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu tespit edilirken, 20 şüpheli yakalandı. Toplamda 22 gözaltı kararı verildiği aktarıldı.

Operasyon kapsamında; Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Melissa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt gözaltına alındı.

‘ONUN DA KOKUSU YAKINDA ÇIKAR’

AKP’li eski vekil Şamil Tayyar ise bugün yapılan operasyona dair ‘Ela Rümeysa Cebeci’ detayına dikkat çekerek “Bugün. Uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Operasyondaki isimler Ela Rümeysa Cebeci’inin itirafları ve arşivinden çıktı. Dahası var. Buna rağmen ‘Rümeysa itirafçı’ olmadı diyenler ya listeden korkuyor ya başka bir özel hesabı var. Onun da kokusu yakında çıkar” ifadelerini kullandı.

TAYYAR KÜÇÜK’E Mİ VURDU?

Tayyar’ın ‘Buna rağmen ‘Rümeysa itirafçı’ olmadı diyenler ya listeden korkuyor ya başka bir özel hesabı var’ sözlerinin ise Cem Küçük’e göndermemi olduğunu akıllara getirdi. Küçük, Ela Rumeysa Cebeci itirafçı olmadığının altını çizerek, “Ela Rumeysa Cebeci itirafçı olmadı ya da etkin pişmanlıktan faydalanmadı. Sadece Saadettin Saran’la olan konuşmalarını kabul etti” demişti.