Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından yönetim kurulu üyelerinden açıklamalar geldi.

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar ile Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Murat Emanetoğlu, gündeme dair FB TV'ye konuştu.

MURAT SALAR: 'ADALETE İNANCIMIZ TAM'

Murat Salar yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde başkanımızın test sonuçları açıklandı. Başkanımız bağımsız bir kuruluşta örnek verdi. Sonrasında kulüp binasına gelerek çalışmalarını sürdürdü. Çeşitli ziyaretler oldu. Ardından burada gözaltına alındı. Şahsi ve kulüp avukatlarıyla birlikte başkanımız gitti. Şu an herhangi bir malumatımız yok. Süreci takip ediyoruz. Adalete inancımız tam. Hakikatin ortaya çıkacağına inanıyorum. Fenerbahçe olarak bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AHMET MURAT EMANETOĞLU: 'YALANCI POZİTİF OLABİLİR'

Ahmet Murat Emanetoğlu ise şunları söyledi:

"Çok üzgünüz, yönetim olarak buradayız. Başkanımız hayatında böyle bir maddeyi görmediğini söyledi. Ayrıca başkanımızın birçok yaptığı spor tesisi var. Acaba testte 'Yalancı pozitiflik durumu var mı?' diye soru işareti bizlerde oluştu. Uzmanlardan görüşler aldık. Rapor bizle paylaşıldı.

İdrar, kan ve tırnak testi negatif çıktı. Sadece saç testi pozitif çıktı. Sadece bir pozitif, yalancı pozitifi olarak değerlendirilebilir. İlaçlar, bitkisel otlar gibi şeyler yalancı pozitifliğe yol açabilir. Bir de bulaş durumunda olabilir. Bunu kullanmış biriyle temas olabilir. Burada çok kişi ziyarete geliyor, yanağa temas oluyor. Testin yapıldığı ortamda ve cihazda, bir önceki kişiden dolayı sonuç yanıltabiliyor. Saptanan miktarın alt limitleri var. Bunları hukukçularımız değerlendirecek.

Başkanımız hayatında görmediği ve kullandığı bir şey için ilk uçakla buraya geldi. Bu görmediği ve kullanmadığı için Adli Tıp'ta tekrarını istedi. Ayrıca bu testi başka nerede yapabilme imkanı olduğunu istemiştir. Biz de araştırdık ve yardımcı olduk. Adli Tıp'ta bu testin tekrarını isteyeceğiz."

ERTAN TORUNOĞULLARI: 'ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

Öte yandan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, "Yönetim ve taraftarlarımız olarak burada toplandık. Yüce Türk adaletine inanıyoruz; içeriden haber bekliyoruz. Taraftarlarımıza sesleniyoruz: Sakin olun, rahat olun. Yönetim kurulu olarak gerekenleri yapıyor ve süreci takip ediyoruz. Taraftarlarımız kesinlikle sakin olsun.

Başkanımızla sürekli iletişim halindeyiz. İşlerimize devam etmemizi, taraftarlarımızla sürekli kontak halinde olmamızı, taraftarlarımızın sakin ve rahat olmalarını istiyor. Yüce Türk adaletine inanıyoruz. Yarın hep birlikte bunu göreceğiz. Yönetim görevinin başında, güzel haberleri yakında paylaşacağız. Şampiyon olacağız." diye konuştu.