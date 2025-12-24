Uyuşturucu soruşturması kapsamında alınan saç örneğinin pozitif çıkması üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile ilgili konuşan kulübün eski başkanı Ali Koç sarı lacivertli camiayı birlik olmaya davet etti.

ALİ KOÇ: 'SADETTİN SARAN'IN ARKASINDA OLALIM'

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; Ali Koç, Sadettin Saran hakkında şunları söyledi:

“Ben böyle bir durumda başkanlığı dahi düşünmem. Sayın Sadettin Saran'ın arkasında olalım. Onu destekleyelim. Kimseden çatlak söz duymak istemiyorum. Herkes bu süreçte Sayın Sadettin Saran'ın yanında olsun.”