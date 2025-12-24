Son günlerde AKP içerisinde, Erdoğan sonrası isimler konuşulurken bunlardan biri ise Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan oldu. Bilal Erdoğan'ın ardı ardına etkinliklerde yer alması ise dikkat çekiyor. Bu hareketlerin Erdoğan sonrasına hazırlık olarak yorumlanıyor.

Katıldığı etkinliklerde tekbirlerle karşılanması ve son olarak Türkiye’nin dört büyük kulübünün yöneticilerini yanında toplayarak Gazze yürüyüşü tanıtımını gerçekleştirmesi dikkatleri üzerine toplamıştı.

Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan ise Saray koridorlarında Bilal Erdoğan için konuşulan kulis bilgisinin “Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan’ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na hazırlıyor… Evet, yanlış okumadınız… Sarayda dilden dile dolaşan son iddia bu…” demişti.

‘BİLAL’İ İSTEMEYENLER ADADAN GÖNDERİLİYOR’

Bilal Erdoğan ile ilgili kulislere ise bir yenisi daha eklendi. Özlem Gürses, YouTube canlı yayınında “Bilal Erdoğan geliyor. Ankara bürokrasisi ve AKP yapılanması, Bilal Erdoğan’ın genel başkan olacağı senaryoya uyumlanıyor. Ama bu durum, onu isteyenler ve istemeyenler olarak parti içinde tartışmalara yol açtı. İstemeyenlerin çoğu şu an adadan gönderiliyor” dedi. Özlem Gürses’in ‘adadan gönderiliyor’ iddiası ise son yapılan uyuşturucu operasyonunda iktidara yakın isimlerin yer almasını akıllara getirdi.

MHP İSTEMİYOR, 4 İSİM KULİSLERDE KONUŞULUYOR

Bilal Erdoğan dışında kulislerde konuşulan diğer isimler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, damatlar Berat Albayrak, Selçuk Bayraktar ve son olarak Bilal Erdoğan olmuştu.

MHP’lilerin ise şimdiden bu konunun gündeme gelmesine karşın AKP’li kurmaylara, Bilal Erdoğan ile ilgili “Cumhurbaşkanının oğluyla ilgili bir planı mı var? Biz bir dönem daha kendisiyle seçime gidilmesinden yanayız. Şimdiden buna niye ihtiyaç duyuluyor?” şeklinde sorular sorduğu kulislerde aktarılıyor.