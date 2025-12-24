İktidarın İmralı süreci adımları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'seçim zamında yapılacak' diyerek kapıları kapamasına rağmen geçinemeyen vatandaşlar ve muhalefet 'erken seçim' çağrılarını sürdürürken vatandaşlar olası 'erken seçim' sebebiyle anket firmalarının çalışmalarını takip ediyor.

AKP'DE KAN KAYBI SÜRÜYOR

PİAR Araştırma'nın, 1-15 Aralık tarihlerinde yapılan anket sonuçları ortaya çıktı. Vatandaşlara 'Siyasi parti oy tercihleri' ve 'en başarılı buldukları milletvekilleri' soruldu.

Marmara ve Ege'de CHP, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde AKP birinci olmasına rağmen 2 bölgede kan kaybettiği görüldü. Karadeniz Bölgesi'nde 2023 seçimlerinde 43,1 oy alan AKP olası yeni seçimde oyların yüzde 39,7'sini alıyor. CHP'nin ise yüzde 22,9 olan oyunu olası seçimde yüzde 31,7'e yükselttiği görüldü.

İMRALI SÜRECİNE RAĞMEN...

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de 2023 Mayıs seçimlerinde oyların 36,6'sını alan parti İmralı sürecine rağmen olası seçimde oyların yüzde 35,4'ünü alabiliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 2023 seçimlerinde oyların 34,8'ini alan DEM Parti'de benzer şekilde olası erken seçimde oyların yüzde 26,8'ini alabiliyor. CHP'nin ise bölgede aldığı yüzde 12,1 oyunu yüzde 21,8'e yükselttiği görüldü.

PİAR Araştırma'nın yayınladığı anketin sonuçları şöyle:

MARMARA BÖLGESİ

CHP: Yüzde 41,8

AKP: Yüzde 32,5

Zafer Partisi: Yüzde 4,3

İYİ Parti: Yüzde 4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,6

Diğer: Yüzde 3,2

MHP: Yüzde 6,6

DEM Parti Yüzde: 5

EGE BÖLGESİ

CHP: Yüzde 45

AKP: Yüzde 27,3

MHP: Yüzde 7,6

İYİ Parti: Yüzde 6,2

DEM Parti: Yüzde 4,6

Zafer Partisi: Yüzde 4,4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,6

Diğer: Yüzde 3,3

KARADENİZ BÖLGESİ

AKP: Yüzde 39,7

CHP: Yüzde 31,7

MHP: Yüzde 14,2

İYİ Parti: Yüzde 4,1

Zafer Partisi: Yüzde 3,4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,3

DEM Parti: Yüzde 1

Diğer: Yüzde 3,6

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

AKP: Yüzde 35,4

DEM Parti: Yüzde 26,8

CHP: Yüzde 21,8

MHP: Yüzde 5,8

Zafer Partisi: Yüzde 2,4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,1

İYİ Parti: Yüzde 2

Diğer: Yüzde 3,6