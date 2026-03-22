Fenerbahçe’de geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı’nın 3. gününde Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli camianın buluşmasına yönetim, üyeler ve taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Törene Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri, divan ve kongre üyeleri, dernek başkanları, kulüp çalışanları ve çok sayıda taraftar katıldı. Organizasyon kapsamında, Saran döneminde futbol, basketbol ve voleybolda kazanılan kupalar da platformda sergilendi.

MOSTUROĞLU’NDAN ŞAMPİYONLUK VURGUSU

Programda ilk olarak söz alan Şekip Mosturoğlu, bayramların birlik ve dayanışma açısından önemine dikkat çekti. Mosturoğlu, “Bayramlar dayanışmaya, birlik ve beraberliğe vesile. İnşallah bu birlikteliğimiz daim olur. Burada olduğu gibi coşku ve beraberlik içinde, yarıştığımız her alanda kupalar ve şampiyonluklarla sezonu tamamlarız. Hoş geldiniz, nice bayramlara” ifadelerini kullandı.

SARAN: DAHA FAZLA KUPA HEDEFİ

Mosturoğlu’nun ardından kürsüye gelen Başkan Sadettin Saran ise camiaya seslendi.

Saran, “Çok değerli Fenerbahçe ailem… Ramazan Bayramı’nın getirdiği birlik ve beraberlik duygusunu sizlerle paylaşmak benim için büyük bir mutluluk. Başkan olarak ilk bayramımı sizlerle geçiriyorum, bu yüzden ayrıca duygulandım. Bayramınız mübarek olsun, hep birlikte nice sağlıklı ve huzurlu bayramlara.

Tüm takımlarımız sezonun bu kritik döneminde hedefleri doğrultusunda azimle mücadele ediyor. İnşallah çok daha fazla kupalar kazanacağız. Bunu da sizlerin desteğiyle başaracağız. Seçimden bu yana birlik ve beraberlik vurgusu yapıyorum; buna yürekten inanıyorum. Zor günlerde nasıl birlikteysek, güzel günlerde de birlikte olacağız.

4 Nisan’da Yüksek Divan Kurulu’nda sizlerle daha detaylı bilgiler paylaşacağız. Burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, sizleri seviyorum. Nice bayramlara” dedi.