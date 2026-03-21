Yeniçağ Gazetesi
22 Mart 2026 Pazar
Anasayfa Spor Fenerbahçe gurbetçi futbolcuya transfer teklifi yaptı: Beklenmedik yanıt geldi

Süper Lig devi Fenerbahçe, transfer çalışmalarına son gaz devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip son olarak gurbetçi futbolcuya transfer teklifi yaptı. Ancak beklenmedik bir yanıt geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. hafta maçında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 41'inci, 68'inci ve 79'uncu dakikada Dorgeles Nene ile 59. dakikada N'Golo Kante kaydetti.

Fenerbahçe, milli aranın ardından 5 Nisan’da oynanacak derbide Kadıköy’de Beşiktaş’ı konuk edecek.

Sarı-lacivertlilerde bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe’nin, Bayern Münih II takımında forma giyen 18 yaşındaki sol bek Deniz Emre Ofli ile ilgilendiği öne sürüldü.

Ancak genç oyuncunun ailesi, “Biz Trabzon’luyuz” diyerek bu teklifi değerlendirmeden geri çevirdi.

Deniz Emre Ofli, Atalanta ile oynanan Şampiyonlar Ligi rövanş maçında 56. dakikada oyuna dahil olmuştu.

Genç futbolcu sergilediği performansla Bayern taraftarlarının beğenisini kazanmıştı.

Fenerbahçe, transferde genç isimlere yönelmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertli ekip son olarak Galatasaray'dan genç forvet oyuncusu Çağrı Hakan Balta'yı kadrosuna katmıştı.

