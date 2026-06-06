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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği koordinasyonunda 4-7 Haziran 2026 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen Sıfır Atık Festivali’nde yerini aldı.

“Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm” temasıyla düzenlenen festival, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata kadar geniş bir yelpazede etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen organizasyon, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve her yaştan binlerce katılımcıyı bir araya getirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı, festival alanında kurduğu özel stantta sürdürülebilirlik projelerini ziyaretçilerle paylaştı. Aynı zamanda iç ve dış hat terminallerinde bagaj alım karusellerine yerleştirdiği dikkat çekici enstalasyonlarla yolculara unutulmaz bir deneyim sundu. Şeffaf valiz ve bavulların içi, terminalde bırakılan plastik atıklarla dolduruldu. Bu görsel şok, yolcuların bagaj bekleme süresini çevresel farkındalık anına dönüştürdü.

“BAZI YOLCULUKLARIN GERİ DÖNÜŞÜ YOK”

Mesajı Her Yerde Enstalasyonlarda yer alan “Bazı yolculukların geri dönüşü yok. Plastiğe hayır” yazıları, yolcuların dikkatini çekerek büyük yankı uyandırdı. ISG gönüllüleri tarafından yürütülen iletişim çalışmaları sayesinde doğaya bırakılan atıkların görünmeyen ancak uzun vadeli etkileri vurgulandı. Küçük bireysel hataların küresel çevre sorunlarına dönüşebileceği gerçeği, festival boyunca her fırsatta hatırlatıldı.

SABİHA GÖKÇEN’İN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTEKİ ÖNCÜ ROLÜ

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yalnızca festivaldeki çalışmalarıyla değil, uzun süredir yürüttüğü sıfır atık projeleriyle de dikkat çekiyor. Havalimanı işletmecisi ISG, son dönemde binlerce kilogram kağıt ve plastik atığı geri dönüştürerek çevreye önemli katkı sağladı. Enerji verimliliği uygulamaları, atık ayrıştırma sistemleri ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Türkiye’nin yeşil havalimanı vizyonuna öncülük ediyor. Festivalde sergilenen projeler, bu başarıların somut bir yansıması oldu.

Sıfır Atık Festivali, atölye çalışmalarından interaktif teknoloji deneyimlerine, sanat etkinliklerinden konserlere kadar zengin bir program sunuyor.

Mazhar Alanson, Emre Aydın, Ceza, Sefo ve Buray gibi sanatçıların sahne alacağı Türk Telekom Ana Sahnesi, çevre bilincini eğlenceyle buluşturuyor. İstanbul’un 39 ilçesinde 1500’den fazla etkinliğin düzenlendiği Sıfır Atık Haftası kapsamında festival, Türkiye’nin sürdürülebilir gelecek hedeflerine önemli katkı sağlıyor.

Aynı zamanda 5-7 Haziran’da gerçekleşen Sıfır Atık Forumu ile dünya genelinden bakanlar ve üst düzey karar vericileri İstanbul’da buluşturarak COP31 öncesi kritik bir diplomasi platformu oluşturdu.

HERKESE HİTAP EDEN YEŞİL DÖNÜŞÜM

Festival, çocuklardan yaşlılara her yaştan katılımcıya özel içerikler sunuyor. Çocuk sanat sokağı, geri dönüşüm atölyeleri, aile odaklı sürdürülebilir yaşam söyleşileri ve enerji verimliliği deneyimleri sayesinde ziyaretçiler hem eğleniyor hem de sıfır atık kültürünü öğreniyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın standı ve terminal enstalasyonları, bu büyük buluşmada en çok ilgi çeken noktalardan biri haline geldi.

Geleceğe Miras Bırakılacak Bir Farkındalık Sıfır Atık Festivali, israfın önlenmesini, kaynakların verimli kullanılmasını ve atık miktarının azaltılmasını hedefleyen ulusal hareketin en renkli yüzü oldu. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın katkılarıyla festival, bireysel ve kurumsal sorumluluğu bir kez daha gündeme taşıdı. Organizasyon boyunca edinilen farkındalık, günlük hayata taşınarak Türkiye’nin çevre vizyonunu güçlendirecek.