Erol Sabancı’nın en küçük kızı ve Suzan Sabancı’nın kardeşi olan Çiğdem Sabancı, 56. yaş gününü dikkat çeken bir organizasyonla kutladı.

Kapadokya’da düzenlenen doğum günü etkinliğine ilişkin ayrıntılar kamuoyuna yansıdı.

Haberlere göre Sabancı, yaklaşık 30 kişilik davetli grubunu ağırlamak için Kapadokya’daki butik bir oteli üç günlüğüne kapattı.

Davete katılan misafirlerin bir kısmı özel uçakla taşınırken, diğer davetlilerin ulaşım ve transfer giderlerinin de Sabancı tarafından karşılandığı belirtildi.

Üç gün süren organizasyonda sahne alan Özcan Deniz’in performansı gecenin öne çıkan detayları arasında yer aldı.

Sanatçının bu özel gece için yaklaşık 5 milyon lira kazandığı öne sürüldü.