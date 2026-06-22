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Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden Sabahattin Ali'nin özel yazışmalarını ve el yazması şiirlerini bir araya getiren "İki Gözüm Ayşe", yıllar sonra yenilenmiş baskısıyla okurlarla buluştu.

İş Kültür Yayınları tarafından yayımlanan eser, yazarın 1931-1935 yılları arasında Ayşe Sıtkı İlhan'a gönderdiği tamamı eski harflerle kaleme alınmış 67 mektubu, 11 şiiri ve iki çeviriyi içeriyor.

MEKTUPLAR TESADÜFEN GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Kitabın ortaya çıkış hikâyesi ise dikkat çekiyor. Gazeteci Doğan Akın'ın, 1990 yılında Cumhuriyet gazetesinde görev yaptığı dönemde Ayşe Sıtkı İlhan ile gerçekleştirdiği söyleşi sırasında Sabahattin Ali'nin yıllardır saklanan mektuplarına ulaşmasıyla çalışma başladı.

Ayşe Sıtkı İlhan'ın eski harfli metinleri günümüz Türkçesine aktarmasının ardından Doğan Akın tarafından yayına hazırlanan eser, uzun yıllar sonra gözden geçirilerek yeniden basıldı.

EDEBİYATININ İZLERİNİ TAŞIYAN BELGELER

Kitapta yer alan mektuplar yalnızca Sabahattin Ali'nin özel hayatına değil, aynı zamanda eserlerinin ortaya çıkış sürecine de ışık tutuyor.

Araştırmacılar tarafından, Kürk Mantolu Madonna, Kuyucaklı Yusuf ve daha sonra bestelenerek geniş kitlelere ulaşan Aldırma Gönül, Melankoli, Geçmiyor Günler ve Göklerde Kartal Gibiydim gibi eserlerin düşünsel arka planını anlamaya katkı sağlayan önemli belgeler arasında gösteriliyor.

UĞUR MUMCU'NUN ÖNSÖZÜ DE KİTAPTA YER ALIYOR

Yeni baskının dikkat çeken bölümlerinden biri de gazeteci Uğur Mumcu'nun 1990 yılında kaleme aldığı önsöz.

Mumcu, yazısında Sabahattin Ali'nin cezaevlerinde geçen zorlu yaşamını, siyasi baskılarla şekillenen edebiyatını ve faili tartışmalı cinayetini tarihsel bir çerçevede değerlendirirken, mektupların yalnızca kişisel yazışmalar değil, aynı zamanda Türkiye'nin yakın tarihine tanıklık eden belgeler olduğuna dikkat çekiyor.

TARİHE IŞIK TUTAN SÖYLEŞİLER DE BULUNUYOR

Eserde ayrıca Sabahattin Ali cinayetine ilişkin hazırlanan dosya kapsamında Mehmet Ali Aybar, Cahit Arf, Tarık Zafer Tunaya ve Aydın Aybay ile yapılan söyleşilere de yer veriliyor.

304 sayfalık kitap, Ayşe Sıtkı İlhan ile Doğan Akın'ın yayına hazırladığı çalışmanın gözden geçirilmiş yeni baskısı olarak hem Sabahattin Ali okurlarına hem de edebiyat tarihiyle ilgilenen araştırmacılara kapsamlı bir kaynak sunuyor.