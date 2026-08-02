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Kaynak: AA / DHA / İHA

Giresun'un Eynesil ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın, mahallede büyük paniğe neden oldu. Kömürlükte başladığı belirtilen yangın kısa sürede eve sıçrarken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı.

Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

KÖMÜRLÜKTE BAŞLADI, KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın, Eynesil ilçesine bağlı Derebaşı Mahallesi Camidüzü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Makbule Kemal'e ait evin kömürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.

Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Eynesil Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER 4 SAAT BOYUNCA MÜCADELE ETTİ

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık dört saat süren çalışmaların ardından alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yoğun müdahale sayesinde yangının çevredeki yapılara sıçraması önlenirken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, mahallede kısa süreli panik oluştu.

Ekipler, olası yeniden alevlenmelere karşı bölgede uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayın kesin çıkış sebebinin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi.