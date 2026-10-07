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Kaynak: Dış Haberler Servisi

19 yaşındaki adli bilimler öğrencisi Benjamin William Day, 24 yaşındaki Maria Saceanu'nun öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın ikinci gününde cinayet suçunu kabul etti.

Wolverhampton Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada, Day'in Maria'yı Batı Midlands bölgesindeki Tividale'de kiraladığı eve götürmeden önce odada saatler süren hazırlık yaptığı belirtildi.

Savcılığın aktardığı bilgilere göre Day, odayı plastik örtülerle kapladı. Maria'yı öldürdükten sonra naaşı parçalamaya çalıştı ancak bu sırada elini kesince planından vazgeçti.

YARALI HALDE EVDEN AYRILDI

Day, 21 Aralık'ta evden çıkarak uzun süre yürüdü. Daha sonra 999'u arayıp sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Polis ekipleri Day'i kaldırımda otururken buldu. Elindeki yaranın koli bandıyla sarıldığı görüldü. Day, yarasının "vahşi bir köpeğin" saldırısı sonucu oluştuğunu öne sürdü.

Memurlar yaralı elini incelerken Day, elinde "dört parmağı" bulunduğunu ve yarayı kendisinin sardığını belirtti. Elindeki koli bandı ise polislerin dikkatini çekti.

Bandı nereden bulduğu sorulan Day, yanında getirdiğini ve daha önce aracında bulunduğunu söyledi.

POLİS ANLATIMINDAN ŞÜPHELENDİ

Polislerden biri Day'e saldırıya uğrayıp uğramadığını ve biriyle buluşmasının ardından yaralanmış olabileceğini sordu. Memur ayrıca anlattığı olayın inandırıcı görünmediğini ifade etti.

Daha sonraki görüntülerde Day'in Dudley'deki Russells Hall Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada gözaltına alındığı görüldü.

EVDEKİ KAN İZLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Day polis tarafından hastaneye götürülürken, aynı evde farklı bir oda kiralayan başka bir kişi binaya geldi. Evde kan izlerini fark eden kişi durumu ev sahibine bildirdi.

Tanık, kan damlalarını ilk gördüğünde birinin yaralandığını düşündüğünü anlattı. Odaya girmediğini, dışarıdan baktığında duvarda beyaz plastik örtü gördüğünü belirtti.

Kapıyı ittiğinde ise yerde yoğun miktarda kan ile oyuncak bir bebek gördüğünü ifade etti.

Ev sahibinin polise haber vermesinin ardından ekipler eve geldi. Kayıp olarak bildirilen Maria Saceanu'nun cansız bedeni burada bulundu.

TELEFONUNDA "ALIŞVERİŞ LİSTESİ" BULUNDU

Mahkemeye sunulan bilgilere göre Day, cinayet için kullanacağı malzemelere ilişkin bir listeyi telefonuna kaydetmişti.

Listede bıçak, makas, maske, önlük, tek kullanımlık eldiven ve plastik örtülerin yanı sıra koli bandı, zımba tabancası, tişört, pantolon ve temizlik kimyasalları bulunuyordu.

Ayrıca mikroskop lamları, pipet ve ABD'de ağır hizmet tipi siyah çöp poşetleri için kullanılan "hefties" ifadesinin de listeye kaydedildiği belirtildi.

Savcılığa göre listedeki malzemelerin tamamı daha sonra olay yerinde bulundu.

SAVCILIK: ONU ÖLDÜRMEYE HAZIRLANMIŞTI

Savcı Rachel Brand KC, Day'in Maria Saceanu'yu Airbnb üzerinden kiraladığı odaya getirdiğini belirtti.

Brand, sanığın cinayete önceden hazırlandığını, cesedi iz bırakmadan ortadan kaldırmayı ve yakalanmadan olaydan kurtulmayı planladığını söyledi. Savcı, planın Day'in düşündüğü gibi ilerlemediğini ve sonunda yakalandığını ifade etti.

Day'in başlangıçta meşru müdafaa iddiasında bulunmasının ve odayı Dexter'a "saygı duruşu" niteliğinde bir video hazırlayarak TikTok'ta yayımlamak amacıyla düzenlediğini savunmasının beklendiği aktarıldı.

Ancak Worcester Üniversitesi öğrencisi Day, yargılamanın ikinci gününde cinayet suçunu kabul etti.

DEXTER DİZİSİYLE BENZERLİKLER MAHKEMEDE ANLATILDI

Mahkemede Day'in ABD yapımı Dexter dizisine büyük ilgi duyduğu da gündeme geldi.

Day, üniversitedeki ilk yılında gazetecilik eğitimi aldıktan sonra bölüm değiştirerek uygulamalı biyoloji ve adli bilimler alanına geçti.

Savcı Brand, sanığın eylemlerinin dizide gördüklerini taklit ettiğini savundu.

Mahkemede aktarılan bilgilere göre dizinin ana karakteri Dexter Morgan, bir polis departmanında adli tıp uzmanı olarak çalışırken aynı zamanda izlerini gizlemeyi bilen bir seri katil olarak kurgulanıyor.

Savcılık, Day'in üniversitede adli bilimler alanına geçmesinin yanı sıra olay sırasında giydiği kıyafetlere de dikkat çekti.

HAKİ TİŞÖRT VE PLASTİK KAPLI ODA DETAYI

Mahkemede Dexter karakterinin haki renkli bir tişört giydiği, Day'in de aynı renkte bir tişört satın aldığı ve gözaltına alındığı sırada üzerinde bu kıyafetin bulunduğu belirtildi.

Savcılığa göre Day, Maria Saceanu eve gelmeden önce söz konusu kıyafetleri giymişti.

Dizide Dexter'ın saldırılarını gerçekleştireceği alanları plastik örtülerle kapladığı ve bunları zımba tabancası ya da yapışkan bant kullanarak sabitlediği anlatıldı. Day'in kiraladığı odanın da benzer şekilde hazırlandığı ifade edildi.

Dizideki karakterin kurbanlarını öldürürken önlük, plastik yüz koruyucu ve eldiven kullandığına işaret eden savcılık, bu malzemelerin tamamının Airbnb'deki yatak odasında bulunduğunu bildirdi.

BIÇAKLAR VE MİKROSKOP LAMLARI BULUNDU

Savcılığın sıraladığı diğer benzerlikler arasında odada bulunan bıçakların yer aldığı kanvas rulo ile cesedi parçalamaya yönelik girişim de bulunuyor.

Ayrıca cinayetten "hatıra" amacıyla alındığı düşünülen, üzerinde kan bulunan mikroskop lamlarının da olay yerinde ele geçirildiği belirtildi.

Benjamin William Day, tutuklu olarak cezaevinde kalmaya devam edecek. Day'in cezasının 4 Aralık'ta açıklanacağı bildirildi.