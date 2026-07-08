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Şirket Yönetim Kurulu’nun 6 Temmuz 2026 tarihli kararı doğrultusunda, mevcut 84 milyon TL olan çıkarılmış sermaye, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 516,6 milyon TL artırılarak 600,6 milyon TL’ye yükseltilecek.

Artırım sonrası sermaye, şirketin 5 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmaya devam edecek.

ARTIRIM TAMAMEN İÇ KAYNAKLARDAN

Bedelsiz sermaye artırımında kullanılacak kaynaklar da açıklandı. Buna göre;

68.189.631,58 TL yeniden değerleme farkları

325.331.370,42 TL özsermaye enflasyon düzeltme farkları

123.078.998 TL emisyon primi

artırımda kullanılacak kalemler arasında yer aldı.

A VE B GRUBU PAYLARA EŞİT DAĞITIM

Bedelsiz sermaye artırımı, A Grubu ve B Grubu paylar için eşit oranda uygulanacak. Bu kapsamda;

A Grubu için 129.150.000 TL

B Grubu için 387.450.000 TL

tutarında bedelsiz pay dağıtımı yapılacak. Artırılan sermayeyi temsil eden paylar kaydi pay niteliğinde olacak.

RAPORLA TEYİT EDİLDİ, SPK SÜRECİ BAŞLADI

Sermaye artırımına ilişkin hesaplamaların doğruluğu ve iç kaynakların yeterliliği, 1 Temmuz 2026 tarihli Yeminli Mali Müşavirlik raporuyla teyit edildi.

Şirket, esas sözleşmenin 6. maddesinin tadili için de 6 Temmuz 2026 tarihinde SPK’ya resmi başvuruda bulundu. Yapılan açıklamanın, daha önceki bildirimin güncellenmiş hali olduğu belirtildi.