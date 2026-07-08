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Gece saatlerinde Finansal varlık endeksleme şirketi S&P DJI tarafından yapılan açıklamada, “hisse senedi sahipliğinde şeffaflık dahil olmak üzere piyasa erişimine ilişkin sorunları, yapısal sorunları ve düzenleyici kurumların attıkları adımları takip etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ⁠piyasada var olan durumun daha da bozulması durumunda Türk varlıkları için özel bir rejim yaratılabileceği ancak sorunların bir yıl içinde giderilmemesi halinde bir sonraki gözden geçirmede Türkiye'nin şu anda "gelişmekte olan" piyasa statüsünü "sınır" piyasaya düşürebileceği uyarısı yapıldı.

Diğer bir endeks yapıcı şirket MSCI’nin de aynı bir uyarıyı geçen ay sonunda gerçekleştirmişti. .

MSCI uluslararası yatırımcıların Borsa İstanbul'da koordineli işlemlerle fiili dolaşım oranlarının yapay bir şekilde artırılmasından şikayetçi olduğunu, Kasım'a kadar yeni adımlar atılmazsa Türkiye piyasası hakkında istişarelere başlayabileceğini söylemişti.