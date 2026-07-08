Malatya'da film gibi gizem: Bin 250 rakımlı mağaradan dehşet fışkırdı

Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak bilimsel incelemelerin ardından kemiklerin kimlik bilgileri netlik kazanacak. Buradan elde edilecek somut deliller ve bulgular doğrultusunda, geçmişe dönük cinayet soruşturmasının seyrinin değişeceği ve netleşeceği belirtildi. Olayla ilgili olarak adli makamlarca başlatılan geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.