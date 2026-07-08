Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Malatya'da film gibi gizem: Bin 250 rakımlı mağaradan dehşet fışkırdı

Malatya'da film gibi gizem: Bin 250 rakımlı mağaradan dehşet fışkırdı

Malatya'da geçmişte kaybolan ve cinayete kurban gittiği düşünülen bir kişinin bulunması için yürütülen soruşturmada, bin 250 rakımlı bir mağarada insan kemikleri bulundu. Kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen kemiklerin, gizemli olayı aydınlatması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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Malatya'da film gibi gizem: Bin 250 rakımlı mağaradan dehşet fışkırdı - Resim: 1

Malatya'da yaşanan gizemli olay şok etti. Uzun süre önce iz kaybettiren ve cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde durulan bir kişiyle ilgili yürütülen adli soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Yüksek rakımlı bir mağarada gerçekleştirilen arama çalışmalarında insana ait kemik kalıntılarına ulaşıldı.

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Malatya'da film gibi gizem: Bin 250 rakımlı mağaradan dehşet fışkırdı - Resim: 2

Edinilen bilgilere göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda kaybolan ve öldürülmüş olabileceği değerlendirilen bir vatandaşın akıbetini netleştirmek amacıyla harekete geçti.

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Malatya'da film gibi gizem: Bin 250 rakımlı mağaradan dehşet fışkırdı - Resim: 3

Yazıhan ilçesine bağlı Buzluk Mahallesi'nde, bölge halkı tarafından "Ansır Mağaraları" olarak adlandırılan mevkide kapsamlı bir arama faaliyeti başlatıldı.

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Malatya'da film gibi gizem: Bin 250 rakımlı mağaradan dehşet fışkırdı - Resim: 4

Emniyet güçlerinin koordinasyonunda ilerleyen çalışmalara; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve güvenlik korucuları da destek verdi.

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Malatya'da film gibi gizem: Bin 250 rakımlı mağaradan dehşet fışkırdı - Resim: 5

Arama kurtarma ve güvenlik ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar neticesinde, yaklaşık bin 250 rakımda konumlanan bir mağaranın içerisinde insan kemikleri tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı detaylı çalışmaların ardından bulunan kemikler, muhafaza altına alındı.

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Malatya'da film gibi gizem: Bin 250 rakımlı mağaradan dehşet fışkırdı - Resim: 6

Kalıntıların kime ait olduğunun belirlenmesi, DNA profili çıkarılması ve diğer kriminal incelemelerin tamamlanması amacıyla kemikler Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

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Malatya'da film gibi gizem: Bin 250 rakımlı mağaradan dehşet fışkırdı - Resim: 7

Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak bilimsel incelemelerin ardından kemiklerin kimlik bilgileri netlik kazanacak. Buradan elde edilecek somut deliller ve bulgular doğrultusunda, geçmişe dönük cinayet soruşturmasının seyrinin değişeceği ve netleşeceği belirtildi. Olayla ilgili olarak adli makamlarca başlatılan geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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