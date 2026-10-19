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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgâr nedeniyle İlçe Mezarlığı’nda bulunan dev bir ağaç devrildi. Olayın hemen ardından harekete geçen Bozüyük Belediyesi ekipleri, yürüttükleri titiz çalışma sayesinde kabirlere hiçbir zarar gelmeden devrilen ağacı kaldırdı.

Kuvvetli rüzgârın etkisiyle devrilen ağacın kabirlere zarar vermemesi için Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, hassas bir çalışma ile ağacı parça parça keserek mezarlara ve çevredeki yapılara zarar vermeden güvenli bir şekilde alandan tahliye etti.

HASSAS ÇALIŞMA VATANDAŞLARDAN TAKDİR TOPLADI

Manevi değeri yüksek olan alanda gösterilen hassas ve özverili çalışma, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Bölgedeki temizlik ve düzenleme çalışmalarını kısa sürede tamamlayan ekipler, mezarlık genelinde olumsuz bir durumun kalmadığını ve ziyaretlerin güvenle gerçekleştirilebileceğini bildirdi.