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Kaynak: AA

Bakanlığın Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenlemeyle rüzgar enerjisi projelerinin teknik değerlendirilmesinde kullanılan "bağdaşmaz alan" kapsamı genişletildi. Rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermal santral sahalarının yanı sıra Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) kapsamındaki bölgelerle ilgili hükümler yeniden düzenlendi.

Lisanssız üretim başvurularında bilgi ve belgelerin eksik veya hatalı olması, santral sahalarının belirlenen alanlarla kesişmesi ya da çakışması, türbinlerin farklı projelerdeki türbinleri etkilemesi ve saha sınırlarının onaylı koordinatlarla örtüşmemesi, teknik değerlendirmede uygunsuzluk nedeni sayılacak.

Başvuruda bildirilen rüzgar türbininin teknik özelliklerinin ilgili türbin tip sertifikası ve ekleriyle uyuşmaması halinde de başvuru teknik açıdan uygun kabul edilmeyecek.

Ön lisans veya üretim lisanslarında bulunan ünite sayısı, kapasite, koordinatlar, santral sahası sınırları, kule yüksekliği ve rotor çapına ilişkin değişiklik taleplerinde bilgi formunun eksiksiz ve hatasız hazırlanması zorunlu olacak.

Arazi koordinatlarının sisteme aktarılmasına yönelik usul ve esaslarda da değişiklik yapıldı. Tapulu araziler, yollar, akarsular ve sulama kanallarına ilişkin onaylı koordinatlı belgelerin ilgili şebeke işletmecileri tarafından Yenilenebilir Enerji Projeleri Değerlendirme Sistemi'ne (YEPDİS) aktarılması öngörüldü.