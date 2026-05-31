Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin cepheden yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki Rusya’nın Saratov kentinde bulunan petrol rafinerisine uzun menzilli saldırı düzenlediğini duyurdu.

UKRAYNA'DAN RUSYA'YA SALDIRI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, "Gece boyunca savaşçılarımız, cepheden yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki Rusya’nın Saratov kentindeki bir petrol rafinerisine Ukrayna’nın uzun menzilli misilleme saldırılarını gerçekleştirdi. Önemli bir sonuç" dedi.

Rostov ve Kirov bölgelerinde ve Hazar Denizi kıyısındaki bir askeri üssünde de saldırılar düzenlendiğini belirten Zelenskiy, "Ukrayna Savunma Kuvvetleri, bu tür yaptırımlar için onaylanan planın önceliklerine uygun olarak uzun menzilli görevler yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Bu hafta başka noktalara düzenledikleri saldırılara da değinen Zelenskiy, şunları söyledi

"Bu hafta, Ukrayna devlet sınırından 300 ila 1200 kilometre uzaklıktaki Yaroslavl, Ryazan, Voronezh, Volgograd, Rostov, Novgorod, Nizhny Novgorod ve Krasnodar bölgelerindeki hedefler de vuruldu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Güvenlik Servisi, istihbarat teşkilatlarımıza teşekkür ederiz" sözlerini sarf etti.